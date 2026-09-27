El desagradable aviso a Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo: "El día que te den un susto nos reiremos todos"

El jugador volvió a no callarse ante las amenazas y los ataques de todo tipo que recibe en X (antes Twitter). "La de la amenaza también es muy típica", respondió el delantero gallego

Borja Iglesias no está dispuesto a consentir más falta de respeto aunque estas se produzcan a través de las redes sociales, principalmente X (antes Twitter) e Instagram. La mayoría de las veces, estas faltas de respeto se amparan detrás de perfiles que rara vez muestran su verdadero rostro y lo que hacen es usar otra imagen para mantenerse anónimos.

Borja Iglesias sin embargo, no se está cortando un pelo en señalar a esos que insultan o amenazan pasando límites que por el hecho de estar dirigiéndose a un jugador de fútbol, nunca deberían estar permitido. El pasado sábado, el jugador del Celta de Vigo tuvo que salir al paso de las críticas que recibió por un mensaje en X (antes Twitter) en el que empleaba el término "capillita". Ese mismo día, cuando parecía que Borja Iglesias podría disfrutar del partido de España con total tranquilidad (si así lo creía conveniente), recibió un aviso de un usuario de la red social mencionada anteriormente que llevaba oculta una amenaza.

Borja Iglesias frena las amenazas a través de redes sociales

Borja Iglesias volvió a dejar en evidencia a uno de esos 'valientes' que se esconde detrás de una cuenta falta en X (antes Twitter) para amenazar, dar avisos o insultar usando cualquier pretexto. El jugador del Celta de Vigo y campeón del mundo con la Selección española, trajo a la luz un 'aviso' de un usuario que le decía: "El día que te den un susto nos reiremos todos". Borja Iglesias no se cortó y le respondió con: "La de la amenaza también es muy típica".

Este también de Borja Iglesias hacía referencia a otro ataque que había recibido horas atrás en el que se usaba la homofobia hacia el jugador del Celta de Vigo. El delantero nacido en Santiago de Compostela respondió en esta ocasión: "Venga, un poquito de homofobia para empezar el sábado". Todos estos ataques tuvieron como excusa una simple foto que Borja Iglesias subió junto a su pareja que además estaba acompañada del siguiente texto: "Los capillitas flipando con tanta subtrama".

Las explicaciones de Borja Iglesias que no sirvieron para nada

Borja Iglesias, quizás sin necesidad pero queriendo rebajar la tensión que había generado el empleo del adjetivo "capillita", salió al paso de las numerosas respuestas que tuvo ese tuit para explicar su uso. "Hola, "los capillitas" es un mote que nos han puesto a María y a mi un grupo de personas que escriben personas ficticias sobre otra gente. Y hemos descubierto este mundo y por eso el tweet, no tengo ningún problema con nadie ni con nada. No os pongáis nerviosos".

El jugador del Celta de Vigo, nuevamente de manera inútil, visto que los ataques siguen hacia su persona, trató de insistir en qué los seguidores se metiesen en los comentarios para entender lo que sucedía. "Echar una lectura rápida a los comentarios y veréis que es un tema totalmente distinto".

Borja Iglesias califica de "oro puro" La Bola Negra, la candidata de España a los Oscar

Este pasado sábado, además de volver la Selección española a la competición, en este caso a la Nations League, después de ganar el Mundial, en las salas de cine se proyectaba por segundo día la película 'La Bola Negra', largometraje que ha sido la elegida para representar a España en la gala de los Oscar. Borja Iglesias no escondió su opinión sobre la película de 'Los Javis' y en torno a la 1 y media de la madrugada, ya del domingo, publicó un mensaje muy claro: "Oro puro". No sabemos si Borja Iglesias prefirió acudir al cine antes que ver el partido de la Selección española en Wembley ante Inglaterra.