Luitingo lanza su pronóstico para el Betis en la Champions: "Llega a semifinales"

Luitingo atendió en exclusiva a ESTADIO Deportivo durante el WOW 32 Sevilla y habló de las aspiraciones del equipo de Manuel Pellegrini en su estreno en la Champions League, donde se atreve a ponerle techo al conjunto verdiblanco. Además, guarda una sorpresa para el beticismo

Luitingo es uno de esos artistas sevillanos que nunca ha escondido su pasión por el Real Betis. El cantante, además de llevar a Sevilla y sus raíces por bandera, mantiene una estrecha relación con algunos de los jugadores y directivos del conjunto verdiblanco, una estrecha relación que le ha permitido también actuar en ocasiones de forma privada para ellos.

Este sábado, en el marco de WOW 32 Sevilla, celebrado en el Palacio de los Deportes San Pablo, Luitingo atendió en exclusiva a ESTADIO Deportivo para hablar de su otra gran pasión más allá de la música: el fútbol y, concretamente, el Real Betis. El artista sevillano habló de la ilusionante temporada que tiene por delante el conjunto de Manuel Pellegrini en la Champions League y, además, desveló una sorpresa que lleva tiempo preparando para el beticismo: cuatro sevillanas dedicadas al club.

Luitingo se moja con el Betis en la Champions

El cantante no quiso esconder su ilusión por el regreso del Betis a la Champions League. Una competición que el conjunto verdiblanco arrancó con victoria ante el Lille (2-3) y que este curso le permitirá medirse a algunos de los grandes equipos del fútbol europeo. "Estoy súper ilusionado con el Betis, tío", reconoció Luitingo frente al micrófono.

Además tiene una estrecha relación de amistad con varias personalidades de la entidad heliopolitana: "Tengo la suerte de ser muy amigo de Adrián San Miguel, de Manu Fajardo, de Joaquín. Estamos muy metidos, en plan de amistad y demás, en el Betis", explicó el artista, que incluso ha tenido la oportunidad de cantar para ellos en celebraciones privadas.

Por ello, y desde esa cercanía, Luitingo se atreve a ponerle techo al equipo de Pellegrini en su regreso a la Champions. Y no se queda precisamente corto. "El otro día, en la despedida de mi hermano chico, que se casa la semana que viene, le dije a mis primos que hiciéramos una apuesta súper gorda que el Betis ganaba la Champions", desveló muy ilusionado. "Yo soy un tío súper positivo. Creo que en mi vida me dedico a lo que me dedico por ser un tío tan echado para adelante y tan positivo", argumentó.

Incluso se llego mojar con un pronóstico más concreto: "He dicho que el Betis queda entre los cuatro primeros en la Champions". "¿Semifinales?", le preguntó nuestro reportero."Semifinales. El Betis llega a semifinales", sentenció con rotundidad.

Cuatro sevillanas preparadas para el Betis

Pero si hay algo que Luitingo tenía guardado para esta entrevista era una auténtica sorpresa para el beticismo. El cantante aprovechó su conversación con ESTADIO Deportivo para desvelar, en primicia, que lleva tiempo trabajando en cuatro sevillanas dedicadas al Real Betis."Yo, desde hace tiempo, tengo cuatro sevillanas compuestas para el Betis", reveló el artista sevillano.

Un material que todavía no ha visto la luz, pero que Luitingo tiene claro que puede convertirse en algo especial para todos los béticos. "Estoy pensando en sacarlas. Cuando las saque se va a morir el beticismo. Tengo cuatro sevillanas que quitan el sentido", aseguró.

Incluso tiene en mente el escenario perfecto para presentarlas. Con el nuevo Benito Villamarín en el horizonte, Luitingo sueña con poder estrenarlas algún día delante de la afición bética. "Sería bonito estrenarlo en el estadio, por ejemplo", comentó.

Una petición que uniría dos de las grandes pasiones de Luitingo: la música y el Real Betis.