Gregg Popovich se casa con la exmujer de uno de sus antiguos ayudantes en los Spurs

La leyenda de San Antonio contrajo matrimonio el pasado 16 de septiembre con Mary Barth Budenholzer, exmujer de Mike Budenholzer, quien formó parte su cuerpo técnico en los Spurs durante años

Gregg Popovich vuelve a ser noticia, aunque esta vez lejos de los banquillos de la NBA. El legendario entrenador de los San Antonio Spurs se ha casado a los 77 años con Mary Barth Budenholzer, exmujer de Mike Budenholzer, uno de los asistentes que más años trabajó con él en la franquicia texana. La boda tuvo lugar el pasado 16 de septiembre en Texas, según confirmó la oficina del secretario del condado de Bexar, siendo este su segundo matrimonio.

La relación conecta directamente dos etapas muy importantes de la historia reciente de los Spurs. Mike Budenholzer formó parte del cuerpo técnico de Popovich entre 1996 y 2013, casi dos décadas en las que ambos compartieron buena parte de la trayectoria más exitosa de la franquicia.

Budenholzer fue uno de los ayudantes de Popovich durante cuatro de los cinco campeonatos de la NBA conquistados por los Spurs bajo su dirección. Después inició su carrera como entrenador principal, pasando por los Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks y Phoenix Suns. Con Milwaukee consiguió el anillo de campeón en 2021.

Mary Barth y Mike Budenholzer estuvieron casados y tienen cuatro hijos en común, según Los Angeles Times, habiéndose divorciado en 2016.

Una nueva etapa para Popovich

Para Popovich se trata de una nueva etapa personal después de cuatro décadas de matrimonio con Erin Popovich, que falleció en 2018 a los 67 años. Ambos tuvieron dos hijos y varios nietos.

En el plano deportivo, Popovich puso fin en 2025 a su histórica trayectoria como entrenador en San Antonio, varios meses después de sufrir un derrame cerebral antes de un partido en casa, siendo sustituido entonces por Mitch Johnson como entrenador interino. Popovich entrenó a los Spurs desde 1996 y terminó su carrera con cinco campeonatos de la NBA. Teniendo el récord de ser el entrenador con más victorias en temporada regular, exactamente 1.390. Actualmente, continúa vinculado a la franquicia como presidente de operaciones de baloncesto.

La relación con Mary Barth no era completamente desconocida en el entorno de los Spurs. Ambos fueron vistos juntos en algunos partidos del equipo durante la pasada temporada, antes de que trascendiera ahora su matrimonio.

El enlace une así, de manera inesperada, a dos personas estrechamente relacionadas con una de las etapas más exitosas de la historia de San Antonio. Popovich y Budenholzer compartieron banquillo durante 17 años y ahora el primero ha dado un paso más en su relación con la que fuera esposa de su antiguo ayudante.