Curry, sincero sobre fichar a LeBron James: "Si alguien no lo hubiera intentado, creo que habría sido un tonto"

El base de Golden State Warriors hizo sus movimientos para intentar fichar a la leyenda quien decidió dejar Los Angeles Lakers en busca de un equipo que le diera la oportunidad de ganar su quinto anillo de campeón de la NBA. Ir a San Francisco no fue una opción para el Rey que se decantó por Philadelphia 76ers

Uno de los movimientos del verano en la NBA ha sido la salida de LeBron James de Los Angeles Lakers. El alero decidió no seguir en la franquicia de oro y púrpura debido a que consideraba que no le daba las garantías para ganar el anillo de campeón. El Rey se marchó a Philadelphia 76ers para formar un gran equipo con Jaylen Brown, Tyrese Maxey y Joel Embiid, pero no fue la única opción que tuvo sobre la mesa ya que Stephen Curry intentó reclutarlo para que se uniera a Golden State Warriors.

Stephen Curry desvela que intentó fichar a LeBron James

A pesar de que tiene 41 años, LeBron James sigue considerado uno de los mejores jugadores de la NBA. Es por ello que cuando se anunció que no continuaría en Los Angeles Lakers, muchas franquicias se lanzaron a por su fichaje. Sólo una condición debían cumplir los equipos: darle una plantilla lo suficientemente competitiva para que LeBron James pudiera ganar su quinto anillo de campeón de la NBA.

Stephen Curry y Golde State Warriors ha sido una de las franquicias de la NBA que intentó fichar a LeBron James, pero no tuvo demasiado éxito tal y como ha confirmado el base en una entrevista a CNBC. "Si alguien no lo hubiera intentado, creo que habría sido un tonto. Fue un buen momento para la NBA. Obviamente, con un jugador de su nivel y su reconocimiento, estaba en una posición en la que podía elegir dónde quería jugar".

Las opciones de Golden State Warriors de poder fichar a LeBron James eran prácticamente nulas debido a que el equipo que lidera Stephen Curry lleva ya varias temporadas sin ser de los mejores de la Conferencia Oeste. Incluso con LeBron James en plantilla, Golden State Warriors iba a estar por detrás de San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, que lideran todos los pronósticos. Al margen de estos dos equipos, también están muy bien colocados Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves.

Es por ello que LeBron James desechó la opción de Golden State Warriors y fichó por Philadelphia 76ers en donde ha formado un quinteto muy bueno con Tyrese Maxey, V.J. Edgecombe, Jaylen Brown y Joel Embiid. Mientras que en el banquillo cuenta con jugadores de la talla de Anfernee Simmons, Dean Wade o Kentavious Caldwell-Pope.

Stephen Curry nunca pensó en marcharse de Golden State Warriors

Stephen Curry, base de Golden State Warriors, ha afirmado también que nunca se ha planteado marcharse de su actual equipo que es en el que ha estado durante toda la NBA.

La razones que ha dado Stephen Curry, de 38 años, es que está plenamente comprometido con el proyecto. "Lo que hemos construido allí, el hecho de poder seguir compitiendo junto a Draymond Green y el entrenador Kerr. Mi interés y mi misión son quedarme y mantener la competitividad".

De hecho, Curry ha cerrado su alegato jurando amor eterno a Golden State Warriors. "Siempre he dicho que quiero quedarme en Golden State toda la vida".