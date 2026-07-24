LeBron James jugará en los Philadelphia 76ers
A través de su cuenta de 'X' El Rey ha hecho el tan esperado anuncio oficial, dejando claro que se une al equipo de Joel Embiid y Jaylen Brown bajo el convencimiento de que puede lograr un campeonato para la franquicia de Pensilvania
¡Se acabó el culebrón! LeBron James ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro, la cual le ha convertido en nuevo jugador de los Philadelphia 76ers, equipo con el que peleará por volver a ser campeón a sus 41 años; tal y como él mismo ha anunciado a través de sus redes sociales.
Respecto al contrato que le unirá a la franquicia de Pensilvania, donde jugará junto a Joel Embiid, Tyrese Maxey y el también recién llegado Jaylen Brown, este será por dos temporada con un salario de 8 millones de dólares, siendo la segunda de ellas dependiente de una opción de jugador.
El comunicado oficial de LeBron James
Lejos de dejar que otros pongan palabras en su boca, ha sido el propio LeBron James quien a través de su cuenta de 'X' ha explicado (y desvelado) su decisión de continuar su carrera en la franquicia de Pensilvania. He aquí su comunicado oficial de manera íntegra.
"Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba algo de tiempo para decidir realmente, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui honesto en esa última rueda de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si todavía amaba este juego. Todavía amo de verdad este juego y tengo más para dar".
"Las últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca había podido no tener ni idea de qué hacer y tomarme un tiempo real solo para pensar. He tenido unos meses increíbles con todas las personas que quiero, tratando de resolver todo. Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia".
"¿Para qué estoy jugando realmente en este punto? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir esa sensación de ganar otro campeonato. Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy muy emocionado de energizar a una nueva afición y empezar este increíble viaje una última vez. Gracias LA. Miami, te amaré para siempre y el Noreste de Ohio siempre será mi hogar", sentencia.
Unos 76ers hechos para ser campeón
No hay más. LeBron habla de ganar y en Philadelphia tienen a uno de los mejores bases de la NBA con Tyrese Maxey, un joven a modo de perro de presa y que además anota con facilidad como VJ Edgecombe, un MVP de las Finales como Jaylen Brown y un MVP de la Liga como Joel Embiid. Aunque el estado físico de este último despierta dudas, si está aunque sea al 50 por ciento es que son uno de los favoritos al anillo.
Ese es un aliciente, el de ser campeón por quinta vez y con cuatro equipos diferentes, pero es que además los de Pensilvania no ganan desde hace 43 años con Julius Erving. Más claro, si se trata de sumar para su legado no había un solo destino mejor.