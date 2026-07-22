Jonathan Kuminga se pone duro con su contrato y complica la llegada de LeBron James

El exjugador de los Warriors sigue siendo agente libre y su próximo paso en la NBA puede marcar de lleno el futuro del Rey, que sigue alargando su decisión de cara a la que puede ser la última temporada de su carrera

A veces la NBA se convierte en un efecto dominó. Si bien la decisión de LeBron James no depende de un único factor, justo por ello necesita que se den muchas cosas a la vez para que termine en uno u otro equipo. Pues bien, quien está complicándole las cosas de una manera inesperada es Jonathan Kuminga, quien siendo también agente libre se está poniendo duro con su contrato.

Jonathan Kuminga se pone duro con sus exigencias

No se puede decir más claro. La actual situación de la competición estadounidense, con evidentes limitaciones a la hora de cerrar acuerdos por los castigos que suponen a partir de cierto tope (segundo apron), hacen que los equipos se piensen mucho ofrecer altas cantidades de dinero, sobre todo a jugadores de la clase media. Pues bien, justo ahí se mueve Kuminga.

Pese a ser aún joven y llegar a la Liga como un talento con gran proyección, su pobre paso por los Golden State Warriors y el intento fallido en los Atlanta Hawks ha hecho que ahora nadie esté convencido de apostar fuerte por él. Tras sus pasos, y según señala Michael Scotto de HoopsHype, están Lakers, Cavaliers, Bucks y Clippers (últimos en sumarse), pero cuestión diferente es llegar a los 20 millones de dólares por año que estaría pidiendo...

En la mayoría de los casos hablamos de que su contratación debería darse a través de un sign-and-trade, lo que podría no resultar atractivo para los Hawks, que prefieren quitarse por completo su salario. Por ello, y pensando en la opción Lakers, no han aceptado recibir a Jarred vanderbilt más una selección de primera ronda, ya que se le deben 13,3 millones hasta el 30 de junio de 2028

¿Cómo afecta esto a LeBron James?

Pues por Cleveland. Los Cavs no quieren renunciar a Kuminga. Es cierto que también quieren incorporar a LeBron, pero para llegar a darle lo que pide no pueden hacer frente a la exigencia de Kuminga. Tienen que decidirse por uno o convencer a ex de los Hawks de que baje sus pretensiones, ya que en caso contrario será muy difícil que se hagan con El Rey.

LeBron sabe que pedir el máximo salarial es una locura, pero de igual modo no se plantea la posibilidad de cerrar su carrera jugando por el mínimo, ya que su nivel en pista sigue siendo altísimo y entiende que merece que se valore como tal. Hablar de cantidades exactas es complicado, pero una mid-level que se mueva alrededor de los 15 millones de dólares podría ser su justa medida.

El ganador de cuatro anillos por ahora no ha dicho en qué equipo jugará y su plan no pasa por simplemente aceptar el contrato más alto, ya que ha asegurado en varias ocasiones que el factor principal es su familia. Claro que todo debe tener su equilibrio.