La FIFA se inspira en la NBA y entregará anillos a los campeones del Mundial 2026

La FIFA añadirá un gesto histórico en la final del Mundial 2026: los campeones recibirán anillos personalizados, numerados y fabricados a medida, una pieza exclusiva con un diseño que ha explicado el organismo presidido por Gianni Infantino

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina apunta a ser recordada durante muchos años y por diferentes razones. Una de ellas sin duda el plano futbolístico, con dos selecciones dispuestas a hacer historia este domingo en el MetLife Stadium. Sin embargo, la FIFA ha anunciado que hará entrega de anillos personalizados a los campeones, algo que se puede ver en otro tipo de competiciones como la NBA y la NFL

El organismo presidido por Gianni Infantino ha explicado que se fabricarán 2026 piezas, en homenaje al año en el que se está celebrando el Mundial. 30 de ellas irán destinadas para el vencedor del encuentro de este domingo, España o Argentina. Por ello, las 1996 restantes se pondrán a la venta como si se tratara de un producto con licencia oficial, siendo una pieza única de esta Copa del Mundo de la FIFA.

La FIFA prepara una ceremonia inédita para la final del Mundial

En este sentido, la FIFA no ha desvelado el precio de los anillos pero apunta a tener un alto coste debido a la revalorización que suelen tener este tipo de productos. Cabe destacar que el diseño del mismo cuenta con el trofeo de la Copa del Mundo, que irá ligada a la imagen del equipo ganador. El organismo ha apuntado que "cada pieza estará numerada, se fabricará a medida y se acompañará del certificado de autenticidad".

Por otro lado, la FIFA ha dado más detalles de cómo será el momento de la celebración en el MetLife Stadium. Uno de ellos es que cuando acabe el partido, el capitán y el seleccionador del equipo vencedor recibirán unos anillos de manera provisional durante el momento de levantar el trofeo. Tras ello, los 30 anillos se irán entregando uno a uno a cada miembro del combinado español o argentino, en una batalla para la historia.

Donald Trump apunta a entregar la Copa del Mundo en una final con espectáculo asegurado

Por otro lado, todo parece indicar que Donald Trump hará entrega de la Copa Mundial de la FIFA al ganador del encuentro entre España y Argentina. El presidente de Estados Unidos ya estuvo presente en la final del pasado Mundial de Clubes de 2025, dónde el Chelsea venció de manera contundente al PSG de Luis Enrique, lo que desató la sopresa en jugadores como Reece James o Cole Palmer, que no esperaban su presencia

Además, cabe recordar que la final del Mundial 2026 de este domingo estará plagada de actuaciones. Hasta la fecha se ha confirmado la presencia de diferentes artistas que aliviarán los nervios previos y durante la final, ya que habrá actuaciones tanto al principio como en el descanso del partido, tal y como explicó Heimo Schirgi, Director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los artistas confirmados para la final del Mundial 2026

En este sentido, los artistas confirmados son Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Tom Cruise entrará en escena antes del partido, así como Post Malone. La FIFA también confirmó a Jennifer Hudson, además de Madonna, Justin Bieber y BTS serían los protagonistas que animaran el descanso de la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, concretamente en el MetLife Stadium.

La final del Mundial 2026 contará también con la presencia de Shakira, que protagoniza la canción oficial del Mundial 'Dai Dai' y su actuación tendrá lugar en el descanso del partido, que tendrá una duración más larga de lo normal. La FIFA ha buscado adaptar este torneo al modelo americano, aplicando distintas actuaciones musicales, animaciones de todo tipo para mantener a los aficionados atentos tanto en el estadio como en sus casas.