Alarma con Pedro Porro y Lamine Yamal a tres días de la final del Mundial

El futbolista del Tottenham y el del Barcelona se han mantenido al margen del entrenamiento de hoy de Luis de la Fuente. Además, al extremo se le ha visto con un vendaje en su pierna izquierda, haciendo crecer la preocupación de cara al duelo de este domingo ante Argentina

La selección española ha comenzado a preparar la gran final del Mundial contra Argentina de este domingo. Luis de la Fuente ha dirigido la sesión en el Melanie Lane Training Grounds de Nueva Jersey, poniendo el foco directamente en el decisivo encuentro ante el combinado de Lionel Scaloni. De esta manera, en el entrenamiento de 'La Roja' han destacado las ausencias de Pedro Porro y Lamine Yamal, que se han mantenido al margen.

Por un lado, Pedro Porro tuvo que pedir el cambio en el choque del pasado martes frente a Francia, por lo que fue sustituido por Marcos Llorente en el minuto 84. El lateral del Tottenham, al igual que lo hizo ante Austria, fue decisivo viendo puerta de nuevo y poniendo el 0-2 en el marcador. Por otro lado, Lamine Yamal, que provocó el penalti del tanto de Oyarzabal, jugó el partido completo sin aparentes molestias durante el mismo.

Pedro Porro y Lamine Yamal hacen saltar las alarmas en España

Pedro Porro y Lamine Yamal saltaron al césped junto al resto de sus compañeros, pero ambos futbolistas no participaron en los rondos que suele organizar Luis de la Fuente al comienzo de cada entrenamiento. El lateral y el extremo derecho se mantuvieron al margen realizando ejercicios de estiramentos, al mismo tiempo que el técnico de la selección española se encontraba conversando con los dos jugadores de 'La Roja'.

En este sentido, la situación no cambió durante los 15 minutos abiertos a la prensa que concedía la Real Federación Española de Fútbol. Por ello, lo que es seguro es que ni Pedro Porro ni Lamine Yamal pudieron participar en la primera parte del entrenamiento. Además, al jugador del Barcelona se le vio con un vendaje en la parte superior de la pierna izquierda, haciendo saltar las alarmas a tres días de la final del Mundial.

La postura de la RFEF por el estado de Pedro Porro y Lamine Yamal

De esta manera, desde la Real Federación Española de Fútbol transmiten tranquilidad en torno al estado de Pedro Porro y Lamine Yamal, como ha informado EFE. Ambos jugadores de 'La Roja' esperan poder entrenar con el resto del grupo mañana viernes, a dos días de la final del Mundial ante Argentina. Luis de la Fuente espera contar con los futbolistas del Tottenham y Barcelona para la cita que tendrá lugar en el MetLife Stadium.

La presencia de ambos jugadores se antoja vital en la final del Mundial 2026. Pedro Porro ha dado un paso adelante en este torneo de selecciones. Pese a empezar siendo suplente ante Cabo Verde, el lateral del Tottenham le ganó la partida a Marcos Llorente para ser titular en el resto de encuentros de España, excepto en el choque ante Uruguay de la jornada tres de la fase de grupos. Además, ya suma dos goles en siete duelos.

Luis de la Fuente espera al mejor Lamine Yamal en la final contra Argentina

Lamine Yamal es otro de los fijos para Luis de la Fuente. El extremo del Barcelona empezó entre algodones el Mundial por la lesión que sufrió en el Barcelona, por lo que también fue suplente ante Cabo Verde. Tras ello, jugó 45 minutos frente a Arabia Saudí y vio puerta anotando hasta la fecha su único gol en este torneo de selecciones. Sin embargo, su presencia en el once del técnico de España es segura en cada duelo de 'La Roja'.

Por ello, tras las buenas sensaciones que dejó España en la victoria frente a Francia, el combinado de Luis de la Fuente pone el foco en llegar en la mejor forma posible para conseguir la segunda estrella en Nueva Jersey. 'La Roja' tiene por delante el entrenamiento de mañana viernes y el del próximo sábado, dónde hablará el técnico de la selección española y un jugador para ofrecer sus valoraciones ante del duelo contra Argentina.