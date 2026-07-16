Scaloni avisa a España para la final del Mundial: "Vemos sangre y vamos donde sea"

El entrenador de Argentina volvió a sacar pecho tras una importante remontada contra Inglaterra que les mete en la final del Mundial 2026, dónde ya lanzan un aviso a España sobre sus ganas de volver a ser campeones y trata de meter miedo a la Selección

La final del Mundial 2026 ya está decidida. El próximo 19 de julio se vivirá un apasionante enfrentamiento entre España y Argentina que decidirá al próximo campeón del mundo. Por ello, las dos selecciones tratarán de mostrar su mejor juego y de utilizar todas sus armas posibles para levantar el título más prestigioso a nivel de selecciones.

Por ello, Lionel Scaloni saca pecho por otra gran victoria de Argentina, remontando en los últimos minutos cómo llevan haciendo durante toda la competición, para derrotar a Inglaterra y meterse en la Final. Su próximo objetivo es España, a quién ya avisa de cara a este duelo definitivo, dejando claro que van a pelear con todo por el título y que ya los tienen bien analizados.

Scaloni saca pecho por el juego y la actitud de Argentina

El seleccionador de la 'albiceleste' no podía estar más orgulloso tras la victoria contra Inglaterra, sobre todo por el coraje que demostraron sus jugadores. "Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad. Cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos hasta donde sea" explicó Scaloni, lanzando un aviso a España, quién será su próximo rival, y el definitivo para decidir el título.

"El fútbol no es solo la táctica, la estrategia o jugar lindo. El fútbol es todo lo que se resumió en esos últimos cuarenta minutos. Y cuando hubo que atrincherarse, también lo hicimos al final. Nos hubiéramos ido tristes a casa si perdíamos, pero sabiendo que habíamos dejado todo" aseguró el técnico argentino, destacando la actitud de su selección, justo antes de intimidar a la 'Roja' para su próximo cruce.

Lionel Scaloni trata de meter miedo a España para la final del Mundial 2026 contra Argentina

"España es un gran equipo y fue un justo ganador en su semifinal. Le ganó muy bien a una selección que todo el mundo pensaba que era dificilísima de vencer" reconoció Scaloni tras el partido, aunque eso sí, aseguró también haberles seguido muy de cerca para conocer sus fortalezas y debilidades. "Ya los tenemos analizados desde marzo. Siguen siendo una gran selección, todos saben cómo juegan. Estamos preparados para afrontarlo y, sobre todo, va a ser un partido para que la gente disfrute" aseguró el técnico.

La buena relación entre Scaloni y Luis de la Fuente queda a un lado para la final del Mundial 2026

Luis de la Fuente ya señaló que prefería enfrentarse a Argentina en la final debido a la buena relación que tiene con su entrenador. Ahora es Scaloni quién explica su vínculo. "Luis fue mi profesor en el curso de entrenador y tengo una relación particular con él, me gusta mucho su cercanía. Me pone muy contento que le esté yendo de manera brillante y que haya llevado a su selección a una final. Yo vivo en España, tengo familia española, así que el domingo será un partido muy lindo" concluyó el argentino, que sabe que la final será un auténtico duelo.