Tuchel rompe su silencio tras la eliminación de Inglaterra del Mundial

El seleccionador de Inglaterra se ha pronunciado tras la eliminación del Mundial y ha analizado con dureza la derrota ante Argentina, admitiendo pasividad, falta de presencia física y problemas de posesión: "Justo después del gol la dinámica del partido cambió por completo"

Inglaterra cayó eliminada del Mundial tras la derrota ante Argentina en semifinales. El gol de Lautaro en los minutos finales condenó al combinado de Thomas Tuchel, que ha querido hablar un día después del duro palo para romper su silencio y comentar sus sensaciones tras el pinchazo en el que ha sido su primer torneo al frente de la selección inglesa.

De esta manera, Tuchel ha hablado en Sky Sports, dónde ha dejado claro por dónde pasan sus planes de futuro tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial, despejando las dudas ante una posible destitución o salida del técnico alemán. El seleccionador ha destacado, entre otros temas, que "tuvimos algunas dificultades físicas durante todo el torneo", pese a haber alcanzado las semifinales y caer ante una de las favoritas.

Tuchel: "Fuimos demasiados pasivos y no tuvimos la suficiente presencia física"

En este sentido, el seleccionador de Inglaterra ha explicado que "en ese momento sentí que ninguna estructura en el mundo podría habernos ayudado, porque en realidad fuimos demasiado pasivos y no tuvimos la suficiente presencia física, no impedimos que los corredores llegaran a nuestra zona y las entregas también fueron erróneas".

Tuchel afirma que aún no ha visto los datos del partido contra Argentina, "pero creo que justo después del gol la dinámica del partido cambió por completo y la posesión del balón disminuyó drásticamente. Ya no encontrábamos duelos, por eso nos replegamos cada vez más. Nunca fue el plan, pero sucedió". El tanto de Gordon llegó en el minuto 55 y desde entonces Inglaterra no tiró entre los tres palos.

Tuchel: "La posesión de balón juega un papel crucial, tal vez no está en nuestro ADN"

Sobre la posesión de balón, Tuchel apuntó que "tal vez no está en nuestro ADN como lo está el ADN español o el ADN argentino-brasileño, el de tomar el balón y controlar el juego con él. Nos volvemos demasiado pasivos dentro de nuestra estructura e intentamos ayudar. No para ayudar en una defensa de cinco, sino para ser más activos, para salir más rápido hacia los extremos, para no abrir huecos entre los cuatro defensas".

Tuchel: "También tuvimos algunas dificultades durante todo el torneo"

Tuchel afirmó que durante el encuentro ante Argentina "animamos a todos a salir y ser más activos pero nos cuesta. Creo que también tuvimos algunas dificultades físicas durante todo el torneo, jugando con el calor, a gran altitud, con un jugador menos. Al final, eso nos costó caro", Sobre su continuidad, dejó claro que se queda "al cien por cien y aún hay mucho que mejorar, aún hay mucho que mejorar y estoy más que encantado de hacerlo".

Por último, el seleccionador de Inglaterra se reforzó en su idea: "Sigo pensando que podemos imponernos más en el juego, sigo pensando que podemos demostrar lo buenos futbolistas que somos. Creo que todavía lo tenemos, porque lo veo en los entrenamientos en cada concentración y también aquí en el Mundial, y sigo sintiendo que hay un nivel más que debemos superar, que debemos dar un paso adelante para conseguir el gran premio".

Tuchel, que recibió las críticas de Kane, seguirá en el foco en Inglaterra por la eliminación en semifinales del Mundial. Los 'Three Lions' se despiden de este torneo de selecciones tras cinco victorias en siete partidos, una de ellas en la prórroga, que fue en los cuartos de final frente a Noruega. Además, Jude Bellingham y el propio delantero del Bayern de Múnich fueron decisivos, pero falleron en el momento clave, ante Argentina.