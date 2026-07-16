Bellingham se pronuncia por el tenso cara a cara con Messi en el Inglaterra - Argentina

El centrocampista inglés rompe su silencio tras su encuentro con Messi y aclara el tenso cara a cara en un duelo marcado por constantes interrupciones y una semifinal al límite entre Inglaterra y Argentina: "Estábamos hablando de una falta"

El Inglaterra - Argentina tuvo la tensión como factor dominante durante el encuentro que tuvo lugar en Atlanta. Entre las 26 faltas que se pitaron en el partido, se pudieron ver imágenes como la que protagonizaron Jude Bellingham y Leo Messi, que protagonizaron un tenso cara a cara sobre el terreno de juego. Por ello, el jugador del Real Madrid, que dijo adiós al Mundial, se ha querido pronunciar por el momento que llamó la atención.

En este sentido, Jude Bellingham destacó que estaban hablando de una falta que fue contra él. Cabe recordar que Inglaterra recibió un total de 15 faltas de Argentina durante el partido, fruto de la alta tensión que se estaba viviendo en esta semifinal del Mundial. El jugador del Real Madrid confesó la conversación y el mensaje que le dejó a Leo Messi, que podría poner el broche de oro conquistando su segunda Copa del Mundo.

Bellingham se apaga en el último baile de Inglaterra en el Mundial 2026

Jude Bellingham se despidió del Mundial 2026 firmando seis goles en los siete encuentros que disputó Inglaterra. El centrocampista del Real Madrid fue uno de los líderes del combinado de Thomas Tuchel, junto con Harry Kane. Sin embargo, la figura del ex del Borussia Dortmund se hizo notar especialmente en la victoria ante México, con un doblete y con otros dos tantos para remontar en la prórroga a Noruega en los cuartos de final.

No obstante, su actuación ante Argentina fue bastante discutible, al igual que el resto de jugadores de Inglaterra. Los de Thomas Tuchel tan solo registraton dos remates a puerta en todo el partido, y uno de ellos fue el gol de Gordon en la segunda parte. Jude Bellingham, que jugó los 90 minutos, apenas tuvo protagonismo en los últimos metros para derribar de nuevo la portería del Dibu Martínez, muy seguro de nuevo bajo palos.

Jude Bellingham: "Para mí fue un honor jugar contra Messi"

El propio Jude Bellingham quiso pronunciarse tras la derrota de Argentina para explicar su incidente con Leo Messi durante el choque en Atlanta: "Estábamos hablando de una falta, en realidad no pasó nada malo, estoy seguro de que ahora todos harán su trabajo y exagerarán el asunto, pero para mí no hubo nada que mereciera la pena mencionar".

El jugador del Real Madrid e Inglaterra confesó qué le dijo al '10' de Argentina: "Pensaba que se refería a un error que había ocurrido antes, así que le dije: 'Estoy hablando de la falta que fue contra mí. Le dije algo como: 'Eres lo suficientemente fuerte como para aguantarlo, ¿entiendes lo que quiero decir?'. Pero no, fue solo una conversación normal".

Para terminar, Jude Bellingham concluyó afirmando que "para mí, fue un honor jugar contra Messi, no hubo ninguna disputa o problema entre nosotros, la derrota duele mucho, pero jugar delante de él fue un privilegio".

Leo Messi: "Nunca deja de ser especial jugar contra Inglaterra"

Por su parte, Leo Messi habló también tras el Inglaterra - Argentina: "Impresionante, hoy fue un día increíble. Si bien, como decíamos antes del partido, era un partido de fútbol, nunca deja de ser especial jugarlo contra Inglaterra, con lo que eso significa y más una semifinal del mundo. Queríamos darle esta alegría a la gente y meternos en la final del mundo".

El argentino, que no se pronunció por el incidente con Bellingham, explicó que "es increíble todo lo que viene haciendo este grupo, y hoy es una muestra más de carácter, de querer, de unión, de fuerza, de fútbol, porque lo fuimos a buscar con juego también y con paciencia". De esta manera, los de Scaloni pondrán el foco en la gran final del Mundial de este domingo ante España en el MetLife Stadum de New York.