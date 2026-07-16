El 'Cuti' Romero ajusta cuentas con Neville: "Espero que cuando me retire no sea tan estúpido"

El exjugador y comentarista inglés menospreció a la pareja de centrales argentina al calificarla como "la mejor-peor" ya que "pasan de lo sublime a lo ridículo"; el 'Cuti' le devolvió el recado tras eliminara a Argentina

El Inglaterra - Argentina ha dejado multitud de frentes abiertos que por una parte y otra van cobrándose a su manera. Desde la polémica pancarta de 'Las Malvinas son argentinas', que puede traer cola y alguna que otra sanción los jugadores de Lionel Scaloni, hasta ajustes de cuentas de forma personal.

Este último son los casos del 'Cuti' Romero y de Lisandro Martínez, la pareja de centrales de Argentina que antes del partido recibió algunos palos por parte de la prensa inglesa, especialmente del exfutbolista y comentarista Gary Neville, quien puso en duda su valía.

"No veo la manera de que no marquemos al menos dos goles. Tienes a Cristian Romero y a Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Luego los vuelves a ver y resulta que marcan goles, ganan todos los balones por alto y aparecen por todas partes. Hay algo que les pasa cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo", dijo el que fuera lateral derecho del Manchester United y uno de los comentaristas más afamados de la televisión británica.

Sin embargo, lo que sucedió durante el partido fue bien distinto. No solo no recibieron dos goles sino que además acabaron remontando el tanto de Anthony Gordon, eliminando a Inglaterra y plantándose en su segunda final consecutiva.

El 'Cuti' Romero llama "estúpido" a Neville

Por eso, los dos argentinos saldaron la deuda pendiente que tenían con Gary Neville. El primero de ellos fue Lisandro Martínez, más calmado y midiendo sus palabras. "Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros. Se ve que les gusta hablar de nosotros y nosotros respondemos en la cancha. Siempre con respeto", dijo el futbolista argentino del Manchester United.

Su compañero en el eje de la zaga argentina, que milita en el Tottenham, fue más directo y mando un claro mensaje al inglés. "Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido. Pero bueno, después queda en cada uno", respondió el 'Cuti' Romero, a quien le preguntaron si esas palabras iban por alguien en concreto.

No dijo el nombre de Neville, pero sí que dio pistas. "Ojalá el día de mañana no me dedique a criticar a jugadores. Todos entramos al campo para hacer lo mejor por nuestro equipo y por nuestra selección. Luego las cosas pueden salir bien o mal, pero esa es nuestra profesión", zanjó el argentino.