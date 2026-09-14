Se completa el último gran traspaso de la NBA

Una vez que Los Angeles Clippers han aceptado las sanciones por la evasión del límite salarial que logró la franquicia californiana gracias a pagar a Kawhi Leonard a través de Aspiration, el alero se marcha a Toronto Raptors con quien ganó el anillo en el año 2019

Se acabó el culebrón Kawhi Leonard en la NBA, ya que el alero, de 35 años, se marcha de manera definitiva de Los Angeles Clippers para unirse a Toronto Raptors, con quien se proclamó campeón en el año 2019. Un traspaso o intercambio entre las dos franquicias que quedó pausado el pasado verano debido a que la propia NBA estaba investigando a Los Angeles Clippers por evadir el límite salarial que impone la liga gracias a pagarle parte del salario al propio Kawhi Leonard a través de una empresa.

Toda vez que Kawhi Leonard no ha sido sancionado sin jugar, podrá disputar partidos desde el comienzo de temporada con total normalidad, Los Angeles Clippers y Toronto Raptors han dado luz verde a un movimiento que sirve, en teoría, para que el franquicia canadiense continúe reforzándose mientras que la de California sigue con su reconstrucción, más cuando no va a tener primeras rondas del draft entre los años 2029 y 2033.

Así queda el traspaso entre Los Angeles Clippers y Toronto Raptors por Kawhi Leonard

El acuerdo entre Los Angeles Clippers y Toronto Raptors se basa principalmente en la llegada del alero a la franquicia canadienses. A cambio la de California recibe a Brandon Ingram, un alero que ya conoce la ciudad ya que jugó en Lakers a comienzos de su carrera deportiva, y Gradey Dick. A ello hay que sumar dos primeras rondas sin ningún tipo de protección, un intercambio de primeras rondas y otro de dos segundas rondas. Así lo ha avanzando el periodista Shams Charania, especialista del mercado NBA.

Un paquete completo y que satisface a todas las partes implicadas. A Los Angeles Clippers porque le da salida a un veterano como Kawhi Leonard, que a pesar de ser All-Star no encajaba en su proyecto, al propio Kawhi Leonard que estaba deseando irse después de toda la polémica de Aspiration y a Toronto Raptors que recibe a un jugador de primer nivel que le permite poder luchar por algo en la competitiva Conferencia Este.

El caso Aspiration y el pago del salario de Kawhi Leonard

El caso Aspiration hizo temblar los cimientos de la NBA ya que el periodista Pablo S. Torre desveló que Los Angeles Clippers había usado a una empresa para pagar parte del salario de Kawhi Leonard.

La NBA llevó a cabo un profundo estudio de caso, para no precipitarse y cometer una decisión errónea, hasta que hace unas semanas dictaminó que Los Angeles Clippers dictaminó que era culpable. La franquicia de California, de primeras, estimó recurrir, pero finalmente ha aceptado el castigo que el puso la organizando, habiendo un comunicado incluso de su propietario, Steve Ballmer, para calmar todo el revuelo generado.

Finalmente, el castigo que recibió Los Angeles Clippers fue el siguiente: una multa económica para la franquicia y su dueño, Steve Ballmer, quienes aceptaron pagar una multa de 30 millones de dólares. Pérdida de cinco selecciones de primera ronda del draft desde el año 2029 hasta el año 2033. Fueron suspendidos Steve Ballmer y dos altos ejecutivos por un año sin participar en las actividades del equipo. Por último, Los Angeles Clippers estará bajo un programa especial de vigilancia de la liga durante cinco años