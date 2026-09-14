Mirotic, 35 años, y una posible retirada

El exjugador del Real Madrid está sin equipo y los rumores sobre su posible adiós son cada vez más fuertes, aunque también hay algunos que lo colocan en su Montenegro natal para un último baile

Cinco años en la NBA, bronce olímpico, un Eurobasket y con pasado en Real Madrid y FC Barcelona. La carrera de Nikola Mirotic podría ser envidiada por muchos, siendo sin duda uno de los nombres propios del baloncesto europeo en las últimas dos décadas. Con una carrera larga, el montenegrino podría no volver a jugar al baloncesto tras salir de mala manera del Palau azulgrana y varias temporadas dando vueltas por el viejo continente en proyectos sin éxito alguno.

Su etapa en Barcelona acabó porque el Barça no podía pagarle lo que había firmado, obligándole a marcharse a Milán, donde estuvo dos años bajo las órdenes de Messina. Llegó allí con la idea de aspirar a todo, pero ni tan siquiera fue capaz de jugar la Final Four de la Euroliga, el único gran título que se le resiste en su larga carrera. Hasta seis veces llegó a dicha ronda del mayor torneo continental, tres con el Barça y tres con el Real Madrid, pero ninguna de ellas ganó el campeonato. El curso pasado cambió Milán por Mónaco, donde llegaba como la guinda de un proyecto que también aspiraba a todo, pero que terminó hundiéndose. El equipo monegasco entró en quiebra y todas las estrellas se marcharon, buscando un sitio en otras plantillas de Euroliga, todos menos Mirotic, que no ha encontrado acomodo en ningún sitio.

Lo único que rodea a Mirotic actualmente son rumores de retirada, ya que las plantillas están cerradas y poco margen de maniobra tiene el español de origen montenegrino para decidir su futuro. De hecho, precisamente en su Montenegro natal podría estar su último baile, en el Buducnost de Podgorica.

"No todavía: Veo que hay mucho revuelo y muchas reacciones, y es cierto que hubo una reunión. Mirotic, como cada año, vino a Montenegro y nos vimos mientras entrenaba en uno de nuestros pabellones. Hablamos de todo: temas personales, baloncesto… También hicimos un repaso a su carrera y evaluamos su futuro. Me dijo que está esperando ofertas, y que su prioridad es la Euroliga. Yo le dije que nuestra puerta siempre estará abierta para él", dijo recientemente Dragan Bokan, presidente del club montenegrino, quien descarta que Mirotic vaya a retirarse aún.

Mirotic sigue esperando a que algún equipo de Euroliga encuentre la manera de hacerle un hueco, pero si eso no sale, como parece que será, y a sus 35 años, el montenegrino deberá pensar si abrirse a la liga adriática o poner punto y final a una carrera que seguro que no soñaba cuando empezó en esto del baloncesto.