Niko Mirotic deshoja la margarita en el momento más incierto de su carrera

A estas alturas, con las pretemporadas a punto de empezar, el ala-pivot hispano-montenegrino sigue sin encontrar acomodo y cada vez tiene menos opciones

Su nombre estuvo vinculado al Valencia Basket en el arranque del verano y Unicaja ha sido el club español que más ha pujado por él en las últimas semanas, pero la realidad es que a 11 de agosto, Niko Mirotic aún sigue sin encontrar acomodo para la próxima temporada.

Y lo peor de todo es que la mayor parte de los equipos ya tienen conformadas sus plantillas a falta de retoques, por lo que si mantiene su aspiraciones de llegar a un club de Euroliga con aspiraciones tendrá que ser con un rol secundario. No hay que olvidar que ésa ha sido su asginatura pendiente, ganar la máxima competición continental, y que por eso, el hispano-montenegrino fichó por el Olimpia Armani Milán y por el AS Mónaco, sus dos últimos equipos, porque venían de jugar la Final Four.

A sus 35 años y tras una temporada muy complicada en el equipo monegasco, con el que estuvo lesionado en el tramo final, Niko Mirotic afronta el momento más difícil de su carrera deportiva. Una decisión en la que, por primera vez, tendrá que elegir entre ser importante o tener aspiraciones, pero que difícilmente podrá optar a ambas cosas.

Pocas opciones para Mirotic

Su idea sigue siendo pelear en Euroliga, aunque no parece tan fácil. Su nombre estuvo ligado al Valencia Basket antes incluso de que llegara la salida de Pedro Martínez. Pero ni el cambio de entrenador ni la marcha de algunas de sus estrellas han permitido el desembarco. Y, ahora mismo, no es una pieza fácil de encajar en el club taronja.

Con el Baskonia se le ha relacionado, pero más porque el equipo vitoriano siempre tiene vacantes que porque se pueda permitir un jugador de este caché. Para jugar en Vitoria se lo tendría que bajar mucho. Y, además, iría a un equipo con pocas opciones a priori de meterse en los 'play offs'.

Con menos protagonismo que en el Barça o el Olimpia Milan, en su único año en Mónaco ha promediado 10,9 puntos, 4,5 rebotes y 1,4 asistencias en 19 minutos.

Si se decanta por tener protagonismo, sí que hay equipos aún en plena formación, como el París Basketball, que ha visto como un año más se le han ido algunos de sus mejores hombres. O un Asvel que está en plena reconstrucción después de la 'espantada' de los fichajes que había hecho este verano y que ha anunciado el fichaje de Patty Mills.

Si lo que quiere es un equipo con mayor empaque, Olympiacos es la mejor opción. Aunque el actual campeón es un conjunto plagado de estrellas en el que su rol no sería titular.

Unicaja aguarda su decisión

La alternativa está fuera de la Euroliga y es lo que espera un Unicaja que sigue sin cerrar su plantilla y que ha visto cómo uno de los jugadores que pretendía, el pívot ucraniano Joel Bolomboy, es otro de los que ha anunciado hoy su fichaje por el Asvel Lyon Villeurbanne.

El equipo de Vidorreta, pese a los muchos cambios, está formando un conjunto de garantías al que han llegado, entre otros, el exblaugrana Willy Hernangómez o un Amine Noua al que el pasado año quiso el Barcelona.

Conforme pasen los días todo se complicará. Entre esta semana y la próxima empiezan todos los equipos las pretemporadas y llegar tarde puede hacerle, además, perder la oportunidad de hacerse con el lugar que le corresponde dentro del grupo.