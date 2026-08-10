Se le cae otro fichaje al Barça de Sekulic

El equipo blaugrana siembra dudas por las dos últimas 'fugas' y se centra en cubrir las posiciones interiores

Aunque el nuevo director deportivo del Barça, Xevi Pujol, trate de levantar los ánimos, la incertidumbre sobre lo que el equipo blaugrana podrá alcanzar en la temporada venidera es una incógnita tras los muchos cambios que se han producido en la plantilla, incluida la llegada de Aleksander Sekulic al banquillo en sustitución de Xavi Pascual.

La espantada de Moses Wright, que pagó una cláusula de salida antes incluso de ser presentado para irse al Olimpia Milan, o la más reciente marcha de Toko Shengelia al Dubai Basketball no hablan nada bien de la confianza en el proyecto. Un equipo culé en el que, a día de hoy, en el que ni la Euroliga tiene confianza, ya que lo sitúa undécimo en el primer power ránking de la temporada.

Pujol señaló el pasado jueves que faltaban dos piezas por incorporarse. Una de ellas no será el escolta Nick Weiler-Babb, uno de los jugadores pretendidos y que se había puesto a tiro ante la complicada situación Asvel Lyon-Villeurbanne.

Apenas un año después de fichar por el club galo por dos temporadas, el que fuera elegido Mejor Defensor de la Euroliga durante la temporada 2024/2025 ha hecho las maletas, pero no con dirección a Barcelona, sino a Belgrado, y se ha comprometido con el Estrella Roja. "Con la llegada de Weiler-Babb, el Estrella Roja consigue un jugador experimentado, un defensa fantástico y un gran refuerzo en todos los sentidos para la temporada 2026-2027", confirma el club serbio en un comunicado en el que anuncia el fichaje.

No obstante, pese a mirar en todas las posiciones, es el juego interior el que preocupa. Con todo cuadrado, las salidas de Wright y Shengelia lo han trastocado todo, especialmente en la posición '5', que es para la que más nombres están sobre la mesa (Drew Ebanks, Norchard Omier...).

El Barça podría esperar a los descartes de la NBA, al menos con una de las piezas, pero aguardar a finales de octubre -cuando acaban las pretemporadas en la Liga americana- con sólo dos interiores (Josh Nebo y Olek Balcerowski) puede parecer algo arriesgado.

Miguel Allen deja el Joventut

Si el Barça aún está por cerrar estas piezas a menos de dos semanas de comenzar la pretemporada, sí se han producido movimientos en la ACB en las últimas horas.

El más destacado ha sido la salida de Miguel Allen del Joventut. El joven alero de 23 años ha ejecutado la cláusula de rescisión que tenía en su contrato y se buscará un nuevo destino. En la pasada campaña apenas tuvo protagonismo y promedió 2,2 puntos y 1 rebote en 7:38 minutos en 23 partidos.

Por otro lado, el Recoletas Salud San Pablo Burgos anunciaba la incorporación del escolta zaragozano Raúl Lobaco, que llega procedente del Alimerka OCB de Primera FEB, donde ha militado durante las tres últimas temporadas. Con ello, el conjunto castellano se asegura cupo y un jugador experimentado con ilusión de jugar en la ACB.