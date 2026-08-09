El Madrid ultima la llegada de su nueva torre

El pívot que acompañe a Tavares y que debutará en la Euroliga debería ser el próximo fichaje en hacerse oficial

A pocos días de que comience la pretemporada, el nuevo Real Madrid de Pedro Martínez aún tiene que resolver algunas dudas, oficializar otras y cerrar un fichaje que se le complicó el pasado año -y no se hizo- y que en esta temporada también se le está enquistando: el del exterior.

De momento tiene más cosas cerradas que anunciadas. Solo se han hecho oficiales las salidas de Ivan Len y de David Kramer, la renovación de Sergi Llull y las llegadas de Jaime Pradilla, Luwawu-Cabarrot y Jantunen. Aparte del cambio de técnico, con el fichaje de Pedro Martínez y el adiós de Sergio Scariolo.

Se da por cerrado el fichaje del ex de los Celtis Max Shulga, que cuenta como cupo al haber pasado parte de su formación en España. Y también con un Olivier Sarr, cuyo fichaje llevaba cerca hace mucho tiempo y tenía el acuerdo cerrado, pero no se acaba de oficializar.

Dos piezas por cerrar

Faltaban dos piezas, un pívot que supliera a Ivan Len y el mencionado exterior, un fichaje que pedía Scariolo el pasado año, pese a tener como habituales descartes a Procida y Kramer, y que finalmente no llegó.

El nombre del pívot también parece claro hace tiempo: el estadounidense Damian Jones. La única pega para que se cerrara el acuerdo es que el dos veces campeón de la NBA con los Warriors estaba jugando la Liga de Puerto Rico con los Vaqueros de Bayamón. Este mismo lunes comienza la gran final del campeonato ante los Santeros de Aguada.

Damian Jones se estrena en Europa

Jones es un jugador sin trayectoria en Europa, pero que lleva dos años jugando en el baloncesto FIBA, ya que ha estado disputando la Liga china con el Zhejiang Golden Bulls, más el tiempo que lleva con el conjunto puertorriqueño, al que llegó a principios de junio.

En la NBA sí tiene una larga lista y, a sus 31 años, ha militado en los Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, Utah Jazz y Cleveland Cavaliers. Con sus 2.08 puede no parecer tan dominante como puede serlo Tavares, pero puede suplir al caboverdiano sin problemas y ser una opción defensiva y ofensiva importante. No en vano, con los Vaqueros está promediando más de 14 puntos, 5,6 rebotes y 1,2 tapones por partido.

Según asegura Chema de Lucas, el acuerdo se cerraría por un año y sería su estreno en la Euroliga. La llegada del pívot debería ser lo próximo que podría hacerse oficial en el equipo blanco, aunque también se podría esperar, como el pasado año, al inicio de la temporada para hacer coincidir los reconocimientos médicos y anuncios con el arranque de los entrenamientos de algunos de los nuevos.