El GTA VI ya preocupa a la NBA: "No me gustaría tirar un tiro libre el 20 de noviembre"

El lanzamiento de GTA VI no solo tiene en vilo a los aficionados a los videojuegos. Su llegada el 19 de noviembre va afectar a todos los sectores, incluido el deporte. Steven Adams, jugador de los Houston Rockets, lanzó una curiosa advertencia sobre cómo puede afectar el videojuego al descanso y al rendimiento

El estreno de GTA VI promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del año fuera del mundo del deporte. Tanto es así que su llegada ya se está relacionando incluso con la NBA. Steven Adams, jugador de la liga, ha advertido a los periodistas sobre lo que puede ocurrir cuando llegue noviembre.

La fecha marcada es el 19 de noviembre, día previsto para el estreno del videojuego. El Houston Rockets avisó recientemente en rueda de prensa de que el rendimiento de los jugadores podría verse afectado debido a las horas que destinen al juego, algo que ya pasó con el GTA V. "Deberíais estar atentos a noviembre. El rendimiento de la liga, de todas las ligas... sale GTA. El rendimiento va a bajar", afirma Adams.

Según Steven Adams, no sólo afectará a la NBA. "Mirad a la NFL, mirad todas las ligas, y vais a ver cómo se desploma, colega. Solo va a ser durante el mes de noviembre; el rendimiento va a bajar, debería recuperarse después. Los entrenadores también, por cierto. El cuerpo técnico y los ojeadores van a estar horribles. Solo en noviembre, pero debería recuperarse en diciembre, espero. Debería ir bien"

Con aquel estreno, un 6% de la población de entre 18 y 35 años de Los Ángeles y Nueva York faltó al trabajo sin avisar. De cara al lanzamiento de GTA VI, algunas empresas ya estarían detectando solicitudes de vacaciones poco habituales para la tercera semana de noviembre.

El sueño de los jugadores, otra preocupación

Más allá del absentismo laboral, que no afectaría a la NBA, lo que preocupa es la falta de sueño, puesto que está comprobado con diversas investigaciones que dormir menos empeora el rendimiento en la pista. De hecho, se hizo un análisis sobre la actividad de 112 jugadores en Twitter entre las once de la noche y las siete de la mañana. Según ese estudio, los jugadores que permanecían activos durante esas horas presentaban un rendimiento un 2% inferior en la cancha respecto a los días en los que descansaban.

Por otro lado, la Universidad de Stanford realizó otro estudio con un equipo de baloncesto al que obligó a dormir dos horas más cada día y, como resultado, su rendimiento aumentó un 9% en la pista.

Con esos datos como referencia, el estreno del GTA VI aparece como una curiosa amenaza para el descanso de los jugadores. El lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre y el mensaje apunta directamente a lo que pueda suceder en los días posteriores. "No me gustaría a mí tener que tirar un tiro libre el 20 de noviembre en la NBA", afirma Steven Adams.