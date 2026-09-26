La última polémica de Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo: "Un poquito de homofobia para empezar el sábado"

El jugador de la Selección española y del club vigués, salió al paso de las críticas por una publicación en X (antes Twitter) en el que hacía referencia a los "capillitas". "No tengo ningún problema con nadie ni con nada", escribió ante la ola de críticas

Borja Iglesias, además de ser uno de los jugadores que el pasado verano se coronó campeón del Mundial con la Selección española y uno de los delanteros con más gol del Celta de Vigo, es un habitual en las polémicas que a veces se suscitan en redes sociales. Borja Iglesias no es de los que se callan cuando los denominados 'haters' le atacan en redes sociales aprovechando la más mínima ocasión.

En una de sus últimas publicaciones en X (antes Twitter), Borja Iglesias compartía el viernes una imagen junto a su pareja, María, en la que ambos, mostraban un gesto de sorpresa tapándose la boca y el jugador del Celta de Vigo acompañaba esta instantánea con el siguiente mensaje: "Los capillitas flipando con tanto subtrama #au". Este mensaje tuvo numerosas respuestas y ante tal oleada de odio en algunos de esos comentarios, Borja Iglesias ha decidido este mismo sábado tratar de explicar a qué hacía referencia.

Borja Iglesias responde en X ante "un poquito de homofobia"

Borja Iglesias ha tratado de explicar este sábado que su comentario en el que mencionaba a los "capillitas" no iba hacia nadie concretamente y simplemente hacía referencia a un mote que le habían puesto tanto a él como a su pareja un grupo de personas que escriben historias ficticias. "Hola, los "capillitas" es un mote que nos han puesto a María y a mi un grupo de personas que escriben historias ficticias sobre otra gente. Y hemos descubierto este mundo y por eso el tweet, no tengo ningún problema con nadie ni con nada. No os pongáis nerviosos".

Poco después de esta explicación, Borja Iglesias insistía en otro mensaje en el que invitaba a aquellos que le critican, a que entrasen en los comentarios de la imagen junto a su pareja para entender a qué hacía referencia. "Echar una lectura rápida a los comentarios y veréis que es un tema totalmente distinto".

Pero Borja Iglesias, que parece que ha tenido un día ajetreado en lo que a responder en X (antes Twitter) a diferentes comentarios, no ha dudado en hacerlo con un usuario que le comentaba: "Todo el mundo sabe que te va la marcha por popa". El jugador del Celta de Vigo dejaba en evidencia a este usuario respondiéndole: "Venga, un poquito de homofobia para empezar el sábado".

Borja Iglesias, fuera de la primera convocatoria de España de Luis de la Fuente después del Mundial

Borja Iglesias no ha tenido un comienzo afortunado de temporada ya que después de disputar el Mundial con España y conseguir la segunda estrella para la Roja, el jugador nacido en Santiago de Compostela no pudo jugar hasta la quinta jornada de LaLiga para en la siguiente, volver a ser baja por lesión.

Borja Iglesias en un partido con el Celta de Vigo de esta temporada

Jugó apenas 13 minutos en el debut en la Europa League de los de Claudio Giráldez y ante el Racing de Santander, casi media hora. Borja Iglesias aún no ha visto portería en lo que va de temporada y eso en parte ha podido suponer su salida de la primera lista de convocados de la Selección española de Luis de la Fuente. Borja Iglesias tendrá que ver desde la televisión el partido de España de este sábado ante Inglaterra y los posteriores ante República Checa y Croacia.