La herencia de Gento llega al Real Madrid: Reclamación de su hija

Una hija reconocida judicialmente del exfutbolista del Real Madrid acude a los tribunales para saber exactamente qué patrimonio dejó su padre

Francisco Gento fue una de las grandes leyendas de la historia del Real Madrid y del fútbol español. El cántabro ganó seis Copas de Europa y doce Ligas con el conjunto blanco, quedando su figura ligada para siempre a la historia del club, convirtiéndose en uno de los futbolistas más laureados de su época. Ahora, la batalla por su herencia involucra al Real Madrid.

Paqui Gento, reconocida judicialmente como hija del histórico futbolista, ha acudido de nuevo a la justicia con el objetivo de conocer con detalle cuál era realmente el patrimonio que dejó su padre y reunir la documentación necesaria antes de decidir las próximas acciones legales.

Su abogado ha presentado diligencias preliminares ante un juzgado de Madrid, según informa El Diario Montañés, con la intención de obtener información que, según explica la familia, no obra actualmente en su poder y que consideran necesaria para plantear una posible impugnación de la partición de la herencia.

El Tribunal Supremo confirmó el 10 de marzo de 2023 las resoluciones anteriores que reconocían a Paqui como hija de Gento, después de una prueba de ADN con una probabilidad de acierto del 99,9%. El exfutbolista falleció el 18 de enero de 2022 y sus otros dos hijos realizaron la partición de la herencia el 7 de abril de ese mismo año, cuando ya existían dos sentencias favorables a Paqui, aunque todavía estaba pendiente el pronunciamiento del Supremo. Ahora, la familia quiere comprobar qué bienes formaban realmente parte del patrimonio de Gento. Y ahí aparece el Real Madrid.

La colección que conserva el Real Madrid

Una de las peticiones planteadas ante los tribunales tiene como destinatario al club en el que Gento desarrolló casi toda su carrera y en el que se convirtió en leyenda. La familia reclama un inventario detallado de los objetos del futbolista que se encuentran en poder del Real Madrid.

La solicitud incluye trofeos, títulos, reconocimientos, camisetas, equipaciones, zapatillas y cualquier otra pieza que perteneciera a Gento. También pretende determinar bajo qué título los conserva y explota el club, si existe algún tipo de contraprestación económica, cuál sería su importe y quién la percibe.

La defensa de Paqui ya habría enviado varios burofaxes al Real Madrid antes de recurrir a la vía judicial, sin obtener respuesta, según el citado medio.

El abogado pone como referencia la colección de Alfredo Di Stéfano. En aquel caso, una tasadora realizó un inventario que situó su valor por encima de los 14 millones de euros de cara a las negociaciones entre sus herederos y el Real Madrid. En el caso de Gento todavía no existe una valoración, aunque la defensa sostiene que su colección podría ser mayor.

En cualquier caso, el patrimonio dejado por Gento no se limita a los recuerdos de su etapa como jugador. Las diligencias también incluyen peticiones relacionadas con sus cuentas bancarias, sus escrituras y sus declaraciones de la renta.

El procedimiento se encuentra ahora en esta fase de recopilación de información. La documentación que consiga la familia será la que determine los siguientes pasos en una disputa que comenzó con el reconocimiento de Paqui como hija de uno de los grandes nombres de la historia del Real Madrid y que ahora pone el foco en el patrimonio que dejó el futbolista.