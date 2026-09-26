Roser Atienza, profesora de Marc Márquez: "Cuando llegaba el lunes, lo primero que hacía era sacar su trabajo y ponérmelo encima de la mesa"

El piloto, actual campeón del mundo, siempre ha destacado por ser muy competitivo. Tanto dentro como fuera de la pista ha sido así lo cual corroboran inclusos sus maestros en primaria que desvelaron los esfuerzos que hizo de niño el catalán para cumplir con sus obligaciones en el colegio

Marc Márquez siempre ha sido competitivo, tanto dentro como fuera de la pista. Eso se le notaba desde bien pequeño ya que incluso en el colegio el actual piloto de MotoGP trabajaba muy duro para obtener las mejores notas posibles. El español no quería dejar los estudios de lado y siempre se esforzó al máximo hasta que cuando acabó la secundaria los dejó por no poder compaginarlos con el campeonato del mundo. Una actitud en el colegio de Marc Márquez que corroboró su profesora de primaria, Roser Atienza.

Marc Márquez, un alumno aplicado y ejemplar en el colegio

Si alguien conoce bien de cerca a Marc Márquez esa es Roser Atienza, quien fuera una de sus profesoras en el colegio Jaume Balmes de Cervera y que detalló lo implicado que estaba el actual piloto de Ducati con su educación.

"Fue un alumno impresionante. Igual de competitivo que es en las motos, lo era en el colegio. No se conformaba con el 9, tenía que sacar el 10. Era muy bueno", dijo en una entrevista en COPE en el año 2013.

La profesora de Marc Márquez explicó, en El País Semanal, lo duro que era para el catalán marcharse antes de los viernes y el trabajo del colegio que tenía que hacer mientras competía en motos. "Muchos fines de semana tenía que irse el viernes antes a entrenar, pero él y sus padres se preocupaban muchísimo por sus estudios. Recogían sus deberes y el lunes siempre llegaba con todo hecho".

Roser Atienza señaló también que Marc Márquez siempre tuvo un comportamiento muy bueno y que además cuando llegaba los lunes siempre le enseñaba la tara totalmente hecha a primera hora. "Nunca me la lió. Era muy sufrido porque se tenía que ir todos los viernes. Cuando llegaba el lunes, lo primero que hacía era sacar su trabajo y ponérmelo encima de la mesa".

Roser Alentá, madre de Marc Márquez, siempre explicó que su hijo fue buen estudiante

Estas palabras de la profesora de primaria de Marc Márquez, refuerzan lo explicado siempre por la madre del piloto de Ducati.

Roser Alentá ha señalado en más de una ocasión que Marc Márquez fue un buen estudiante. "Marc Márquez era muy aplicado, el primero de la clase estudiando, se le daban muy bien las matemáticas y el dibujo, sacaba nueves y dieces. Le habría gustado estudiar una carrera, pero no tenía paciencia con las manualidades".

Esta disciplina en el colegio seguro que le ha ayudado a Marc Márquez durante su carrera deportiva en la que ha tenido buenos y malos momentos. El piloto de MotoGP, por ejemplo, ha sido un trabajador incansable cuando ha sufrido lesiones graves que para otros corredores hubieran supuesto el fin de su ciclo al más alto nivel. Un ejemplo caro ha sido sus recurrentes lesiones en el hombro y el brazo derecho. Pese a ellas, Marc Márquez nunca se ha rendido y ha trabajado muy duro para recuperarse plenamente y para regresar a su mejor nivel de pilotaje lo cual le ha valido para recuperar el título de campeón de MotoGP que recuperó en el año 2025 y que no ganaba desde 2019.