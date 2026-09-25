La madre de Marc Márquez desvela cómo era el piloto en el colegio: "Era el primero de la clase"

Roser Alentà repasa la infancia de Marc y Álex Márquez antes de llegar a MotoGP y confiesa qué asignaturas se le daban mejor al octocampeón: la matemáticas

Detrás de unos hijos exitosos siempre hay unos padres que han tenido que hacer grandes sacrificios. Uno de los grandes ejemplos de esto en el deporte español son Juliá Márquez y Roser Alentá, progenitores de Marc Márquez y Álex Márquez quienes son dos de los mejores pilotos de MotoGP de la actualidad. Roser Alentá, en las pocas comparecencias públicas que realiza, no puede evitar mostrar orgullo por sus hijos de los que recuerda su infancia y de cómo eran buenos estudiantes.

Roser Alentá y los piques entre Marc Márquez y Álex Márquez

La madre de los Márquez explicó, hace tiempo en una entrevista en La Vanguardia, cómo Álex Márquez ayudaba a Marc Márquez cuando eran niños y cómo empezó el piloto de Gresini en el mundo de las motos. "Álex le quitaba el barro a la moto de Marc, quería arreglarle la moto. Le acabamos comprando una moto también a él, una 'Yamaha Peewee' de enduro, con ruedecitas de apoyo".

A pesar de todo, Roser Alentá señaló que Álex Márquez no tenía gran pasión por las motos y no fue con el paso del tiempo cuando empezó a darlo todo. Ayudó a ello Marc Márquez con el que se picaba y le ayudó a mejorar. "Al principio no le ponía demasiado ímpetu. Hasta que fue más grande y los dos se picaban haciendo supermotard y dirt-track. A Álex le gustaba pilotar, a Marc Márquez le encantaba ganar".

Por otro lado, la madre de de Álex Márquez señaló que su hijo pequeño tenía habilidades para las manualidades. "Álex siempre ha sido muy tozudo, yo a veces le llamo 'Torito', es Tauro, se le daban bien los trabajos manuales, montar las piezas de Lego".

Marc Márquez era muy diferente a Álex Márquez, ya que las manualidades no era su fuerte, destacando en otras dos asignaturas. "Marc Márquez era muy aplicado, el primero de la clase estudiando, se le daban muy bien las matemáticas y el dibujo, sacaba nueves y dieces. Le habría gustado estudiar una carrera, pero no tenía paciencia con las manualidades".

Marc Márquez recuerda con cariño su infancia y la ayuda de sus padres

Tanto Marc Márquez como Álex Márquez siempre han recordado con mucho cariño su infancia y que cuando hacía ciertas travesuras su hermano también asumía las consecuencias. "De niño era el pillo. Las hacía, pero pringaba mi hermano. Es al que pillaban porque era el pequeñito. Las hacía sin que me vieran. Desde que estaba en la barriga de mi madre, ella estaba viendo circuitos".

Juliá Márquez, padre de Marc y Álex Márquez, siempre ha estado ahí con sus hijos, para ayudarles durante toda su infancia y para que fueran pilotos exitosos de MotoGP, pero no se mete en sus trabajos ya que ahí pueden surgir rencillas que empeoren las relaciones. "Me aseguro de separar su trabajo de la paternidad. Estoy aquí con ellos, la relación es estupenda, pero no me inmiscuyo".

Por tanto, Marc Márquez y Álex Márquez no pueden estar más contentos con sus padres.