El temor con Marc Márquez se hace evidente

Ni siquiera los problemas en el freno y el quinto puesto en Austria elevan la confianza en Aprilia, que le siguen viendo con temor y avisan: Pedro Acosta está también ahí

Con casi un pleno en Red Bull Ring, Jorge Martín ha retomado el liderato del Mundial de MotoGP y ha dado un palo a un crecido Marc Márquez, que venía de lograr cuatro victorias consecutivas entre el Sprint y las carreras del domingo en Motorland y Misano.

Las Aprilia también han salido respaldadas de Austria y de un circuito que habían dominado las Ducati históricamente. Eso hace crecer las dudas del equipo rojo de cara la gira asiática. Sobre todo, porque Marc Márquez no pudo pelear el domingo con Bezecchi y Martín cuando ya encaraba la segunda parte de la carrera apretando tras superar a Ogura por un problema en el freno que no sabían a qué se debía.

Un paso atrás que no es definitivo, pues el piloto de Cervera está a solo 12 puntos, pero que carga de optimismo a los de Noale. No obstante, no hay confianza, ni en la cúpula, ni en los pilotos, que saben con quien se están enfrentando, un Marc Márquez que, para ellos, sigue siendo el hombre a batir.

"Jorge tiene dos grandes ventajas sobre Marco -Bezzecchi-: una es que ya ha ganado un Mundial y la otra es que ya lo ha perdido. Esa es la ventaja que tiene Márquez aún más, multiplicada por 10, 20, 30. Por eso, la mente de los jóvenes pilotos asimila lo siguiente: haber perdido un Mundial de cierta manera, para luego ganarlo. Es una lección que se aprende más con la experiencia que con la teoría", señala el CEO de Aprilia, Massimo Rivola, quien no sólo teme a Marc Márquez, sino también a Acosta.

Para Rivola, hasta Acosta tiene opciones

"Debo decir que va a ser un Mundial magnífico porque Márquez siempre es Márquez, y además está Pedro -Acosta-. Cuidado, porque Pedro está ahí. Llega muy motivado, ha ganado confianza; cuando uno gana una carrera, gana aún más confianza, así que para mí va a ser un Mundial realmente bonito", añade el italiano.

Una vez señalados lo que tiene unos y otros en este final, él se muestra confiado en la fuerza y la consistencia que está ofreciendo la Aprilia en todos los circuitos. "Soy optimista por naturaleza, así que optimismo siempre. Y satisfacción. La moto ha mejorado mucho desde la primera vez que la sacamos a pista a principios de año, así que no quiero decir que no sea una sorpresa. Sin duda, haberlo hecho bien en un circuito como este es una señal estupenda", añade un Rivola que no quiere dejarse "llevar por un buen resultado" y avisa que "es bueno mantener los pies bien en el suelo".

Jorge Martin no cambia su discurso

Jorge Martín, como siempre, iba de modesto y aseguraba que no esperaba vivir un fin de semana como el que ha tenido, donde sólo se le escapó el triunfo en la carrera, donde fue segundo. Eso le ha permitido recuperar un liderato que había perdido con Marc Márquez, aunque sigue con sólo un triunfo en domingo, en toda la temporada.

"La verdad que no esperaba este finde a las Ducati porque siempre han sido aquí claros favoritos. El liderato al final va y viene. Esto es algo que he aprendido durante los años e igual que hablamos hace unos meses, es algo que ahora mismo no le doy mucha importancia", reitera con su discurso de siempre.

"Está claro que siempre es importante puntuar, sacar lo máximo los fines de semana. Y este ha sido otro finde con muchos puntos. Igual que en Silverstone. Es un poco el objetivo, ir sumando y el día que ojalá tengamos la oportunidad de pelearlo -el Mundial- pues ahí habrá que sacar un poquito más los dientes", añadía el madrileño.

Bezzecchi confía en resurgir en Asia

Quien pese a recortarle algo a Marc Márquez ha quedado algo descolgado ha sido Marco Bezzecchi. No hace mucho era el líder y ahora está a más de un fin de semana antes de afrontar la gira asiática. Allí, al menos, espera rendir como el pasado año. "El año pasado fue genial, este año será diferente y, sinceramente, no sé qué esperar. Ni siquiera quiero esperar nada en concreto. Quiero ir allí con la mentalidad de siempre e intentar darlo todo junto con el equipo", indica el de Rimini.

Marco Bezzecchi no sólo no excluye a Marc Márquez, sino que sabe que deben seguir arriesgando y yendo al límite para ganarle. Y pone de ejemplo lo visto en Misano, cuando se cayó en la primera vuelta de la carrera y no pudo superarle en el Sprint. "Siempre es positivo completar un fin de semana con dos podios. En Misano, aunque cometí un error en la primera vuelta de la carrera, al final esa era la única forma de intentar frenar a Marc, así que lo di todo. Aquí hice lo mismo, lo di todo en todo momento", reconoce.

El piloto italiano, pese a quedar descolgado en el Mundial, no se rinde. "Sin duda será duro hasta el final, pero aún no ha terminado y haré todo lo posible para seguir luchando con Jorge y Marc", sentencia el de Aprilia.