Marc Márquez: "Pedro Acosta puede batirme. Tendré 34 años, daré el máximo y ya veremos"

El piloto de Ducati señala que el murciano, el cual la temporada que viene será su compañero de equipo en la escudería italiana, será un rival más duro que Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Pecco Bagnaia aunque advierte que va a dar mucha guerra y que espera superarle

Pedro Acosta es el hombre del momento en MotoGP después de que el murciano haya ganado su primera carrera en la categoría reina el pasado fin de semana en el Gan Premio de Austria. El de Mazarrón se va a marchar de la marca austríaca con buen sabor de boca para iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva con Ducati en donde va a ser compañero de equipo de un Marc Márquez que lo ve como el rival que lo puede partir, aunque el catalán ha querido mandar una advertencia.

Marc Márquez, preparado para su duelo con Pedro Acosta

Marc Márquez tiene más que asumido que Pedro Acosta va a ser el gran reto de su carrera deportiva. El catalán ha asegurado que el murciano puede ser el piloto que le bata finalmente, algo que no han conseguido otros compañeros de equipo como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Pecco Bagnaia. "Creo que es el piloto que puede batirme", ha dicho en la televisión de Austria.

Marc Márquez también ha desvelado que estuvo al tanto de que Ducati iba a fichar a Pedro Acosta porque la escudería italiana le comunicó sus intenciones con el murciano. Una decisión que aprobó el catalán que sabe del talento. "Siempre he tenido buena relación con Ducati, y estuvimos hablando. La primera vez que me dijeron 'Estamos pensando en él', yo les dije 'este es el piloto'".

De hecho, el catalán explicó que ve a Pedro Acosta adaptándose rápido a la Ducati y luchando por victorias. "Pedro Acosta será uno de los grandes nombres el año que viene y en el futuro. Puede aprender muchas cosas de cómo pilotar la Ducati".

A pesar de todo, Marc Márquez ha dicho que no va a tirar la toalla y que piensa en derrotar a Pedro Acosta con las mismas armas. "Tendrá su estilo, pero yo no voy a cambiar el mío. El año que viene tendré 34 años, soy Marc Márquez, daré el máximo y ya veremos".

Marc Márquez, con limitaciones físicas por culpa de su hombro derecho

Marc Márquez está compitiendo en los últimos años de su carrera deportiva en MotoGP con serias limitaciones en su hombro derecho por culpa de una caída que sufrió en el circuito de Jerez en el año 2020.

El catalán tiene que convivir con molestias y tiene que hacer trabajo específico para fortalecer su hombro y brazo derechos. Unas limitaciones que le llevan a tener ciertas precauciones incluso a la hora de dormir ya que, de lo contrario, puede desembocar en una baja de rendimiento sobre la moto. "Si me duermo de lado derecho, al día siguiente no sirvo para nada. Eso ya, prohibido. Si alguna noche me muevo y duermo media horita del lado derecho enseguida lo noto", dijo hace unos meses Marc Márquez.

A pesar de ello, Marc Márquez sigue siendo uno de los mejores pilotos del mundo. De hecho, el de Ducati actualmente es segundo clasificado en el mundial de MotoGP sólo por detrás de Jorge Martín que le aventaja en 12 puntos.