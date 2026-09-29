Fermín y Huijsen no ocultan el dolor de perderse el Mundial: "Fue bastante duro para mí"

Tanto el jugador del Barcelona como el del Real Madrid no ocultaron el palo que supuso quedarse fuera de la lista de Luis de la Fuente en un Mundial en el que España fue campeona

Este martes la Selección española de Luis de la Fuente tuvo varias rotaciones en relación al partido ante Inglaterra en Wembley. Uno de los que tomó el relevo fue Fermín, que tras perderse el Mundial por lesión, tenía ganas de agradar a un Sánchez Pizjuán que aplaudió al del Campillo cuando fue sustituido en el segundo tiempo. Fermín lo intentó por todos los medios posibles e incluso buscó una jugada un tanto maradoniana en la que trató de dejar atrás a varios rivales de Croacia.

Fermín, a sus 23 años, aún tiene mucha carrera por delante y a buen seguro que dispondrá de varias oportunidades de jugar un Mundial. Esto no es consuelo para el propio Fermín después de perderse la cita del pasado verano cuando parecía uno de los fijos en la lista de Luis de la Fuente para España. Una inoportuna lesión con el Barcelona, impidió a Fermín acudir al Mundial aunque si estuvo, como aficionado, en la final de Nueva York.

Fermín pasa páginas tras perderse el Mundial

Precisamente por esa presencia como aficionado en la final del Mundial, fue cuestionado Fermín en los micrófonos de TVE. El del Campillo no escondió lo extraño que fue celebrar con sus compañeros el Mundial pero hacerlo como aficionado ya que al fin y al cabo el no estaba en la lista de Luis de la Fuente por la lesión citada anteriormente. "Un poco raro porque al final lo viví como un aficionado pero obviamente estaba muy feliz por España y por mis compañeros pero tenía eso ahí de que podía haber estado. Pero bueno ya es pasado, he pasado página y estoy muy contento de estar aquí otra vez", declaró el jugador de la Selección española y del FC Barcelona.

El orgullo de volver a jugar con España en Fermín

Fermín si se mostró algo más alegre cuando fue preguntado sobre sus sentimientos al volver a jugar con España como titular y hacerlo con las dos estrellas en el pecho: "Pues un orgullo porque hoy era mi primer partido de titular y después de la lesión pues muy contento de la oportunidad, pues un orgullo y un honor poder jugar para mi país".

Además añadió lo complicado que fue el hecho de estar lesionado: "Han sido meses duros y estoy muy feliz de estar con la selección". En relación a la complicada jugada que intentó, Fermín valoró el hecho de buscarla y valoró positivamente su encuentro ante Croacia: "Bien, bueno no ha entrado pero bueno lo he intentado y creo que he intentado hacerlo bien, creo que ha salido bien y lo importante es que el equipo ha hecho un gran partido y hemos ganado".

Huijsen, también dolido por quedarse fuera del Mundial

Huijsen también mostró un gran nivel este martes y al ser cuestionado por el rendimiento del grupo, no vio diferencias con el que tenía en marzo: "Creo que eran los mismos en marzo y ahora, no han cambiado, tienen la misma exigencia de antes y queremos seguir ganando". Sobre su ausencia con el Mundial, tampoco escondió el central del Real Madrid la decepción que supuso: "Fue bastante duro para mí, fue un momento triste para mí y mi familia, pero lo importante es estar de vuelta". Por último, explicó el tanto de Croacia que supuso el 1-1: "Nos meten un centro lateral, meten bastante gente en área pero no estaban rematando casi nada".