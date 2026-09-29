La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 30 de septiembre de 2026

La presentación de España como campeona del mundo ante su afición, el triunfo ante Croacia en el Sánchez-Pizjuán, el reproche de Bellerín a Luis de la Fuente y las buenas noticias en el Sevilla, protagonistas de nuestra portada

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 30 de septiembre de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles 30 de septiembre tiene como gran protagonista a la Selección Española. La campeona del mundo regresó al territorio nacional después de conquistar la segunda estrella y lo hizo en un escenario muy especial: el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se impuso a Croacia por 4-1 en un encuentro en el que Lamine Yamal volvió a dejar su sello y España pudo celebrar ante su público el título conquistado en el Mundial.

El Sánchez-Pizjuán se vistió de gala para recibir a la campeona del mundo. Bajo los sones de la Banda de la Centuria Romana Macarena, la selección española se presentó por primera vez en territorio nacional desde la conquista de su segunda estrella.

La noche sevillana terminó además con una nueva victoria. España superó por 4-1 a Croacia en un partido correspondiente a la Nations League y volvió a ofrecer una actuación convincente, con Lamine Yamal como uno de los grandes protagonistas.

El resultado permitió a la afición celebrar por todo lo alto el regreso de la campeona a casa, en una jornada que tuvo también un marcado carácter sevillano por el escenario elegido para el estreno de la segunda estrella.

La relación de España con el Sánchez-Pizjuán vuelve a dejar una imagen especial después de que la selección ya haya convertido el estadio sevillista en uno de sus escenarios habituales para grandes citas.

La portada también reserva un espacio destacado para Héctor Bellerín y su crítica a Luis de la Fuente por la ausencia de Álvaro Valles en las convocatorias de la selección.

El futbolista del Betis cuestionó que el seleccionador no haya contado con el guardameta verdiblanco y defendió públicamente su nivel. La frase que recoge la portada es clara: "Parece que ven poco nuestros partidos".

Bellerín puso así sobre la mesa el debate generado alrededor de Valles, cuya ausencia de las últimas listas de la selección ha sido uno de los asuntos que más atención ha generado en clave verdiblanca. De hecho, la convocatoria anterior ya había sorprendido por la elección de Josep Martínez en lugar del portero bético.

El lateral también fue contundente al referirse a Álvaro Valles, al que calificó como "el mejor de LaLiga con diferencia", según recoge la portada.

El Sevilla también aparece en la primera página con novedades positivas de cara al regreso de la competición.

Kike Salas ha dejado atrás las molestias que le impidieron participar ante el Barcelona y ya se ha reincorporado al trabajo con el grupo. El central sevillista se ejercitó con normalidad en la vuelta del equipo a los entrenamientos después del pequeño descanso provocado por el largo parón internacional.

La recuperación del canterano supone una buena noticia para Luis García Plaza, que podrá contar con uno de los futbolistas que más protagonismo ha tenido en este inicio de temporada.

También hay novedades con Rubén Vargas. El internacional suizo dio un paso adelante en su recuperación y participó parcialmente en la sesión junto al resto de sus compañeros. Su evolución será seguida de cerca durante los próximos días con vistas al regreso de LaLiga.

El único lunar en este apartado es Lucas Stassin, que continúa trabajando al margen mientras se recupera de su lesión muscular.

La portada se completa con Fernando Alonso. El piloto asturiano continúa con la mirada puesta en la próxima temporada y, después de las especulaciones sobre su futuro inmediato, su presencia en la Fórmula 1 en 2027 sigue formando parte de la actualidad del automovilismo.

El asturiano afronta ahora el tramo final de una temporada en la que continúa trabajando junto a Aston Martin en la preparación de un proyecto que tendrá importantes cambios de cara al próximo curso.

Así, la portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles pone el foco en una noche histórica para España en Sevilla, con la celebración de la segunda estrella en el Sánchez-Pizjuán y una nueva victoria de la selección, pero también en el debate generado por la ausencia de Álvaro Valles, las buenas noticias que llegan desde el Sevilla y el futuro de Fernando Alonso.