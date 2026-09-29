Oficial: Fernando Alonso seguirá en la Fórmula 1 con Aston Martin

El piloto ovetense acaba con las especulaciones antes de correr en Sepang y asegura su presencia en el gran circo en 2027

Fernando Alonso ha acabado con todas las especulaciones sobre su futuro y, pese a la incertidumbre que rodea el rendimiento del motor Honda y la evolución de Aston Martin, ha confirmado su renovación con la escudería británica.

El piloto asturiano continuará el próximo año en el equipo con sede en Silverstone. No será en principio, como habían dicho en Inglaterra, un contrato largo, sino que sólo será un año más, por lo que el próximo año se encontrará en la misma situación si no confirman nada diferente. Pero, al menos por esta temporada, ha cerrado la puerta a alguien nuevo en la F1.

Alonso nunca ha escondido su cariño y su deseo de seguir en la escudería. Lo que no tenía claro es si hacerlo como piloto o sólo como embajador, lo que le permitiría poder correr en otras categorías en las que pudiera disfrutar más.

Tras el GP de Zandvoot, Alonso desveló que todo estaba pendiente de una conversación con el dueño, Lawrence Stroll, y con el ingeniero estrella, Adrian Newey. Ante la presión existente en las semanas que sucedieron a este gran premio, el piloto ovetense confirmó en Madrid que no iba a haber ninguna novedad ese fin de semana. Y, con ello, acabó con las especulaciones por unos días.

Todos querían la continuidad de Fernando Alonso

Las hubo, pero se trasladaron a sus compañeros (De la Rosa), jefes y los dirigentes de la FIA (Mohammed Ben Sulayem) y de la F1 (Stefano Domenicali), quienes mostraron su confianza en que Alonso seguiría.

En Bakú, la semana pasada, volvieron a aparecer y todo parecía más alejado que nunca por las discrepancias entre Alonso y Honda por el rendimiento del motor en el Gran Premio de Azerbaiyán. Ante la previsión de que toda la presión volviera a repetirse este próximo fin de semana en Sepang, Aston Martin y el piloto español han cerrado el asunto.

Con él, la 'silly season' se da prácticamente por terminada y los principales equipos ya tiene a sus pilotos asegurados para la próxima campaña, en la que se verá una parrilla de F1 muy similar a la actual.

Desde Aston Martin no confirman los años por los que renueva

En principio sólo se ha dicho que sigue el próximo año. Si hay algo más, un contrato que asegure la presencia de Fernando Alonso más allá de esa fecha o el anunciado aumento de su sueldo ya se irá sabiendo. Lo que si se conoce es que, por quinto año consecutivo, Alonso y Lance Stroll seguirán siendo compañeros.

Aunque parece difícil que el deseado salto de la escudería británica pueda darse en un solo año, sobre todo por las deficiencias en el motor Honda, Alonso no pierde la esperanza de poder luchar en la parte alta con la próxima temporada ya avanzada. Él ha señalado últimamente que, en la fábrica, sí se están dando los avances deseados. Sólo si avanzan los japoneses podrá cumplir su sueño.