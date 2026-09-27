Fernando Alonso se puede echar a temblar con el motor Honda: "Hasta el año que viene, no habrá otro"

El piloto de Aston Martin tuvo que retirarse del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 por problemas con su propulsor. El asturiano sabe que el final de temporada va a ser duro ya que según Pedro Martínez de la Rosa no se esperan más mejoras hasta que no llegue la siguiente campaña

Fernando Alonso y Aston Martin está volviendo a firmar una temporada para el olvido. Ni siquiera la aportación de Adrian Newey, el ingeniero más reputado y respetado de la Fórmula 1, está sirviendo para neutralizar los problemas que está provocando el motor Honda el cual es el peor de toda la parrilla de F1 y que le está impidiendo competir al asturiano con otros pilotos. La retirada del español en el Gran Premio de Azerbaiyán fue una muesca más del desastre que está siendo el motor Honda lo cual no va a cambiar demasiado de aquí hasta, al menos, el año 2027 según ha afirmado Pedro Martínez de la Rosa, embajador de Aston Martin.

Pedro Martínez de la Rosa, pesimista con el motor Honda

Pedro Martínez de la Rosa ha desvelado los problemas que ha tenido el Aston Martin en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. "En recta estábamos perdiendo mucho tiempo", dijo el expiloto en Carrusel Deportivo de la Cadena SER.

Las perspectivas de Honda, y por tanto para Fernando Alonso y Aston Martin, de cara al final de temporada no son nada buenas ya que la marca japonesa no tiene previsto la llegada de un nuevo motor antes de la campaña 2027. "Honda trajo el nuevo motor en Zandvoort y ahora, hasta el año que viene, no habrá otro. Después del jueves, cambiamos la unidad de potencia para la carrera", ha detallado.

A pesar de todo, Pedro Martínez de la Rosa ha asegurado que Fernando Alonso intenta sobreponerse a estos problemas. "Está bien, como todos, se pone el mono de trabajo e intenta hacerlo lo mejor posible".

De hecho, el piloto se ha tomado con filosofía, pero con cierta tristeza el mal Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que ha hecho Aston Martin. "Llegando a Bakú, todos sabíamos que iba a ser muy complicado... Pero no que se iba a terminar tan rápido".

Honda analiza el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

El análisis público que ha realizado Honda no se demasiado alentador para Fernando Alonso y Aston Martin, ya que la marca japonesa de motores ha asegurado que ha hecho lo máximo posible. "Este fin de semana en Bakú hemos aprendido una dura lección. Sabíamos que un circuito con rectas tan largas supondría un desafío para nuestro paquete actual. Hemos intentado minimizar la pérdida de tiempo, pero sencillamente hemos llegado al límite de lo que podemos hacer con las herramientas de las que disponemos actualmente", ha dicho Shintaro Orihara, responsable de pista de Honda en un comunicado.

Honda se ha limitado a decir que sigue trabajando para tener el mejor motor posible de cara al futuro. "Ha sido un fin de semana que nos ha permitido crecer a todos como equipo. Quiero dar las gracias a todo el equipo por seguir esforzándose, por difícil que sea el camino que tenemos por delante".

Con este contexto, Aston Martin, Fernando Alonso y Honda se centran en las carreras en Malasia y en Singapur en donde el equipo británico espera tener mejores resultados porque el motor no es tan importante en esos circuitos. "Con menos rectas es mejor para nosotros, seguro. Pero veremos, aun así se necesita potencia. Singapur es más dependiente de la potencia que Budapest, por ejemplo, creo que es el quinto en el ranking. Será una situación mejor que Monza y Bakú, pero tenemos que hacerlo mejor como equipo en Malasia y Singapur", dijo el piloto español.