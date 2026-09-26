Russell se lleva la victoria ante un inspirado Verstappen y Antonelli tiene más cerca el título

El británico se llevó la victoria en Bakú con un rendimiento sin fisuras y aguantando a un inspirado Max Verstappen, mientras que Antonelli realizó una gran remontada para terminar en la quinta posición. Fernando Alonso abandonó y Carlos Sainz sumó un meritorio punto

George Russell se llevó la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en una carrera que se animó en su recta final y en la que el británico de Mercedes supo aguantar la presión a la que le sometió Max Verstappen con su Red Bull que terminó segundo. Isack Hadjar cerró el podio en una prueba en la que Andrea Kimi Antonelli remontó hasta la quinta posición para dar otro paso más para ganar el Mundial de pilotos 2026.

Por su parte, Fernando Alonso abandonó en la vuelta 21 por problemas de su Aston Martin, mientras que Carlos Sainz supo aprovechar sus oportunidades y acabó décimo rascando así un merecido punto.

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 comenzó con George Russell mandando ya que el de Mercedes mantuvo la primera posición en la salida. El que no pudo aguantar la segunda posición fue Charles Leclerc que se vio adelantado por Oscar Piastri.

Después de unas primeras vueltas de consolidación, se mostraron las cartas, dejándose claro que los Red Bull tenían un ritmo muy rápido. Hadjar y Verstappen comenzaron a adelantar rivales y se pusieron tercero y cuarto respectivamente, pero Red Bull le pidió a Hadjar que dejara pasar a Verstappen.

Por detrás, pocas novedades, a Andrea Kimi Antonelli le costaba adelantar y Carlos Sainz y Fernando Alonso no salían de las posiciones 16 y 21 respectivamente. Aston Martin, de hecho, siguió recopilando malas noticias ya que Lance Stroll abandonó por problemas mecánicos.

Se estabilizó la carrera en ese momento con Russell liderando con comodidad, mientras era seguido por Piastri, Verstappen y Hadjar.

Tras vueltas bastante anodinas, la siguiente novedad se produjo en la vuelta 21 cuando el Aston Martin de Fernando Alonso dijo basta y obligó al asturiano a abandonar.

La carrera se convirtió en una auténtica procesión y sólo los problemas que tuvo Verstappen con el neumático blando dieron algo de vidilla a muna prueba que estaba siendo tremendamente aburrida una vez se llegó a su ecuador en donde George Russell seguía dominando.

Safety Car por accidente de Albon y final de carrera igualado

La tranquilidad se vio alterada por un accidente de Alexander Albon, que se fue contra el muro, en el giro 31 lo que obligó al británico a abandonar. Todos los pilotos entraron rápidamente en boxes para cambiar de neumáticos y llegar así hasta el final de la carrera.

La carrera se relanzó en la vuelta 35 y la carrera duró reanudada pocas curvas por un accidente de los dos Alpine que también causó la retirada de Norris. Colapinto embistió a su compañero Gasly y se acabó la carrera para ellos.

Volvió a reanudarse la carrera en la vuelta 38, con la novedad de que Piastri se pasó de frenada y se hundió en la clasificación.

Con este contexto, George Russell se puso en cabeza y comenzó a gestionar su liderazgo a pesar de tener la presión de Max Verstappen. Por otro lado, Isack Hadjar mantuvo a raya a Charles Leclerc en la lucha por la última posición del podio.

El británico se llevó el triunfo por una diferencia mínima ya que la carrera se apretó por un accidente de Bottas al final. Verstappen acabó segundo y Hadjar fue tercero. Por su parte, Antonelli consiguió remontar hasta la quinta posición y, en clave española, Carlos Sainz rascó un punto al acaba décimo tras adelantar a Hulkenberg.

- Clasificación del Mundial del pilotos de Fórmula 1 tras la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán: puestos y puntos