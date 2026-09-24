F1 GP de Azerbaiyán 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Bakú

La categoría reina del automovilismo regresa con una nueva prueba que se disputará en otro circuito urbano la cual se disputará el sábado de manera excepcional. Fernando Alonso y Carlos Sainz no tiene demasiadas opciones de hacer un buen resultado por las limitaciones de sus monoplazas los cuales son de los peores de la parrilla en esta temporada

La Fórmula 1 vuelve a la acción este mismo fin de semana, unos días después de haberse disputado el Gran Premio de España en Madrid, con la celebración del Gran Premio de Azerbaiyán que se corre en su capital, Bakú. Una prueba que se espera que sea muy similar a la española, con McLaren, Mercedes, Ferrari y Max Verstappen como favoritos, pero con la esperanza de que haya más adelantamientos que en la competición madrileña la cual fue decepcionante.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, sin opciones en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Fernando Alonso, con su Aston Martin, y Carlos Sainz, con su Williams, los dos pilotos españoles en la categoría reina del automovilismo, tienen pocas esperanzas para puntuar debido a las bajas prestaciones de sus monoplazas que actualmente son de los peores de toda la parrilla. De hecho, no se esperan cambios sustanciales de aquí a final de temporada. Por tanto, Fernando Alonso y Carlos Sainz estarán en los últimos puestos de la clasificación en lo que resta de campaña.

Andrea Kimi Antonelli, el gran favorito para ganar el Mundial de Fórmula 1

Sin ningún tipo de aliciente para los pilotos españoles, la atención está en la lucha por el campeonato del mundo de pilotos en donde Andrea Kimi Antonelli, montado en su Mercedes, cuenta con una amplia ventaja en la clasificación general lo cual le hace ser el gran favorito para proclamarse campeón mundial de F1.

El italiano es uno de los grandes candidatos para ganar el Gran Premio de Azerbaiyán de F1 que se disputa este sábado en Bakú. Cómo también lo es su compañero de equipo George Russell que pilotará el otro Mercedes.

Lando Norris, que ganó en Madrid, buscará darle continuidad a su gran momento de forma con el McLaren. Mientras que el otro McLaren lo conducirá el siempre competitivo Oscar Piastri.

Por ahí también emerge la figura de Max Verstappen que a pesar de tener entre manos un Red Bull siempre es un peligro porque el neerlandés es el piloto con más talento y más rápido de todo el Mundial.

Finalmente, están los Ferrari con Lewis Hamilton y Charles Leclerc que sin tienen un gran ritmo son también muy candidatos a ganar el Gran Premio de Azerbaiyán de F1.

- Dónde ver por TV el Gran Premio de Azerbaiyán de Bakú de Fórmula 1

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 se podrá ver única y exclusivamente por DAZN que es la propietaria de los derechos de esta competición en los últimos años en España.

La plataforma de televisión dará una ampliación cobertura desde el jueves al sábado, retransmitiendo entrenamientos libres, clasificación y carrera.

- Horarios del GP de Azerbaiyán de F1 2026

Jueves 24 de septiembre

Entrenamientos Libres 1: 10:30 horas - 11:30 horas.

Entrenamientos Libres 2: 14:00 horas - 15:00 horas.

Viernes 25 de septiembre

Entrenamientos Libres 3: 10:30 horas - 11:30 horas.

Clasificación del GP de Azerbaiyán en Bakú: 14:00 horas.

Sábado 26 de septiembre

Carrera del GP de Azerbaiyán en Bakú (51 vueltas): 13:00 horas.