Red Bull confirma la renovación de Hadjar pero deja en el aire la duración de su contrato

El piloto francés ha ampliado su vinculación con la escudería austríaca para la temporada 2027

El piloto francés Isack Hadjar renovó su vinculación con la escudería Red Bull para la temporada 2027, en la que volverá a compartir equipo de Fórmula 1 con el neerlandés Max Verstappen, según informó Red Bull.

El francés regresa a la competición en el Gran Premio de Azerbaiyán después de perderse tres fines de semana de competición a causa de una lesión en la muñeca. No estuvo en los circuitos de Países Bajos, Italia ni España, en los que fue reemplazado por Liam Lawson.

"Estoy muy emocionado. Llegué a este equipo hace ocho meses y de inmediato entendí la escala y la ambición de esta organización. Hay tantas personas talentosas que te das cuenta del privilegio que es conducir para un equipo tan increíble junto a un cuádruple campeón del mundo como Max [Verstappen]", afirmó Hadjar en declaraciones a su equipo.

"Desde el momento en que firmé, me he propuesto dedicarme al equipo, y con el apoyo de todos en Milton Keynes, he sido capaz de justificar la confianza que tenían en mí. Siempre intento escuchar, aprender y presionarme más cada día, lo que me hace estar más emocionado por lo que viene en el futuro", añadió.

El piloto, de 21 años, debutó en la Fórmula 1 en la temporada 2025 con Racing Bulls, en la que finalizó duodécimo en el Mundial y se subió al podio en una ocasión, en Países Bajos. En la temporada 2026, ya con Red Bull, marcha octavo, y fue tercero en el Gran Premio de Mónaco.

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull, elogió a su piloto: "Desde que se unió a nosotros al principio del año, ha sido excelente dentro y fuera de la pista, sobre todo teniendo en cuenta que solo es su segunda temporada en la Fórmula 1, lo que ha hecho fácil decidir extender su contrato. El período desde su lesión ha sido difícil para él, pero esta renovación es prueba de cuánto creemos en él y no podemos esperar a verle de vuelta en la pista".

Junto a Hadjar, en Red Bull en 2027, estará el neerlandés Max Verstappen, cuyo contrato lo liga a la escudería hasta el final de la temporada 2030.

Sobre si se trata de un contrato de un año o de varios, el joven talento de Red Bull no supo dar una respuesta clara: "No he hablado de eso en absoluto. Hablo en la pista, y ya está. Así que fue muy sencillo. La verdad es que no lo sé. No me importa. Si eres bueno, te quedas, y eso es todo".

La recuperación de Hadjar

El franco-argelino detalló que sufrió una pequeña fractura en la parte exterior de la muñeca. No fue necesaria una operación. En su lugar, esperó a que el proceso de curación se desarrollara de forma natural: "Seguirá doliendo durante un tiempo. Pero estoy lo suficientemente bien como para pilotar".

Cuestionado por las palabras que le dedicó Marc Márquez, Hadjar fue sincero: "Sí, me aconsejó que no corriera. Cuando te retiras, te das cuenta de que la vida es un poco monótona y aburrida. Simplemente quieres volver. Las sesiones de entreno no fueron especialmente divertidas, porque prácticamente no podía hacer nada con el brazo izquierdo".