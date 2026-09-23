Fernando Alonso, 45 años: "Mientras esté en la F1 será con este equipo. Amo este deporte, la Fórmula 1 es mi vida y lo será siempre"

El piloto de Aston Martin ha admitido que conseguir puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán va a ser prácticamente imposible por las limitaciones de su monoplaza y también ha aclarado que si continúa en la Fórmula 1 será en su actual escudería

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se disputa este sábado de manera excepcional. El piloto español ha sido muy realista sobre sus aspiraciones para esta carrera y también ha vuelto a criticar la actual normativa de la categoría reina del automovilismo. Por otro lado, ha dejado claro que si sigue en la F1 será conduciendo un Aston Martin.

Fernando Alonso ha señalado que no se presenta un Gran Premio de Azerbaiyán demasiado positivos para sus intereses. "No es la mejor pista para nosotros, es una de las pistas así que tenemos en el calendario. Será difícil, como Las Vegas. Será difícil sumar puntos y pasar de la Q1, pero no podemos controlar cosas que están lejos de nuestras mano. Habrá algunos coches muy lentos hasta que entre la batería, pues irás a 200 km/h y otros a 350. Debemos asegurarnos de que sea seguro".

Fernando Alonso y su futuro en la Fórmula 1

Uno de los puntos de interés de la comparecencia de Fernando Alonso ha sido su continuidad en la Fórmula 1. El piloto español acaba contrato con Aston Martin al final de esta temporada, se da por hecho que seguirá alguna campaña más, pero aún no se ha confirmado.

Fernando Alonso, de 45 años, ha dicho con claridad que no sabe nada de su renovación, pero que si se queda en la Fórmula 1 será conduciendo un Aston Martin. "No tengo toda la información. Tenemos que confiar en el deporte. Yo seguiré pilotando, en la F1 o en otras categorías. Pero mientras esté en la F1 será con este equipo. Amo este deporte, la F1 es mi vida y lo será siempre".

Fernando Alonso vuelve a criticar la actual Fórmula 1

Fernando Alonso, por otro lado, ha vuelto a no tener pelos en la lengua a la hora de criticar la actual normativa de la Fórmula 1, ya lo hizo durante el Gran Premio de España disputado en Madrid, la cual no deja que los pilotos marquen la diferencia. "En todos los coches que conduzco, para ir rápido es natural: frenas más tarde, aceleras antes, tomas más riesgos y vas aprendiendo durante el proceso. En cada vuelta vas cada vez más rápido porque conoces mejor el coche y sus límites. Es puro instinto de pilotaje. Con el reglamento actual no sucede así. Tienes que pensar mucho antes de conducir porque todo está programado por el reglamento, la ingeniería, las simulaciones... Hay mucha menos diversión conduciendo estos coches".

No se ha quedado ahí Fernando Alonso que ha dicho que algunos circuitos han perdido su esencia y su atractivo por culpa de la actual normativa. "No hay ninguna otra categoría del automovilismo en la que tengas que conducir lento para ir rápido. ¿Una posible solución? Para mí, quizás reduciría la potencia máxima de la batería para utilizarla durante períodos más largos. Silverstone, un circuito increíble, ya no es divertido. Spa fue casi embarazoso al pasar por Eau Rouge; Suzuka, la 130R... Hay circuitos que este año han sido asesinados".