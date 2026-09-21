Fernando Alonso, piloto de F1: "No soy una persona feliz dentro del coche"

El piloto español, que actualmente conduce un Aston Martin, ha explicado que cuando se pone el casco y se baja la visera está ejecutando un trabajo y sólo está centrado en acabar en el mejor puesto posible en la Fórmula 1, ya sea en los entrenamientos, la clasificación o la carrera

Cuando Fernando Alonso abre la boca es para no dejar indiferente a nadie. El piloto de Fórmula 1 no tiene pelos en la lengua y suele comunicar justo lo que piensa. Unas de sus últimas declaraciones están centradas en si disfruta o no conduciendo su Aston Martin. En este caso, el español ha señalado que no es una persona feliz en el coche y que cuando está ahí lo que hace es trabajar.

Fernando Alonso ha desvelado, en una entrevista a Aston Martin, su actual equipo, que no es del todo feliz cuando compite en la Fórmula 1. "No soy una persona feliz dentro del coche. Cuando me pongo el casco y cierro la visera estoy ejecutando un trabajo. Estoy concentrado y estoy entregando algo que el equipo espera de mí".

El piloto de Aston Martin ha explicado al mismo tiempo que una vez está en el monoplaza se abstrae de lo que sucede fuera del mismo. "Durante esa hora y media, o esa hora de entrenamientos, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Las cosas de fuera no importan en absoluto".

Fernando Alonso, con la misma mentalidad desde el karting

Fernando Alonso, por otro lado, ha manifestado que esa mentalidad de trabajo le viene desde el karting, en donde competía cuando era niño, la cual le viene de su padre. "Creo que era igual. Miraba a mi padre e intentaba entender qué tenía que hacer, cuál era el plan antes de la carrera".

El asturiano ha detallado que su padre le intentaba quitar presión. "Mi padre siempre fue muy comprensivo e intentaba ayudarme de una manera muy buena, porque nunca me presionó. Siempre intentaba quitarme presión. Me decía que disfrutara, que pasara lo que pasara ya era increíble estar allí, que no tenía nada que demostrar".

Fernando Alonso, que hace poco dijo que su familia no podía ver la Fórmula 1 por la televisión de España cuando debutó, ha afirmado que su padre le ayudó mucho. "Creo que ese tipo de enfoque siempre me ayudó a ponerme el casco y simplemente hacer lo mejor que podía ese día, en ese momento, sin preocuparme demasiado por el resultado final".

Fernando Alonso admite que todo el mundo comete errores

Por otro lado, Fernando Alonso ha declarado que el cometer errores va con el piloto de Fórmula 1 ya sea por un motivo u otro. "Te frustras porque tienes que adelantar a ese coche o tu estrategia se va a ver comprometida. Entonces quizás intentas una maniobra que no es óptima, cometes un error y comprometes tu tiempo total de carrera porque tu nivel de frustración era demasiado alto".

A pesar de ello, para Fernando Alonso lo que marca de verdad la diferencia entre los pilotos es quien comete menos errores, lo cual siempre ha sido uno de los puntos fuertes del asturiano que siempre ha sido señalado como un piloto que no falla demasiado durante las carreras. "Creo que todos cometemos errores. Lo importante es cometer menos errores que los demás".