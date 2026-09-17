Mercedes y Red Bull le abren una puerta a Fernando Alonso para que no se retire

La continuidad del piloto asturiano en el Mundial de Fórmula 1 cada vez peligra más y el presidente de la FIA ya ha encontrado el apoyo que necesitaba por parte de estas dos grandes escuderías para intentar frenar su marcha

Fernando Alonso sigue guardando silencio y la Fórmula 1, mientras tanto, busca aliados para intentar frenar la marcha del asturiano.

Después de la reunión mantenida por Ben Sulayem, jefe supremo de la F1, con el asturiano en Monza, la cúpula directiva teme por la retirada del piloto con más experiencia en la parrilla y uno de los mejores de toda la historia según los más expertos.

La reunión de Ben Sulayem y Fernando Alonso terminó así

"De ninguna manera podemos permitir que Fernando Alonso, un gran campeón, se marche solo por las circunstancias", declaró Ben Sulayem en un acto celebrado en Madrid, dirigiéndose al público local del español."Esa no es la forma de abandonar el escenario. Tiene que triunfar y luego marcharse cuando quiera, no porque se vea obligado a hacerlo debido a los resultados"."Hablaré con él. Lo vi muy triste y le dije: 'Fernando, lo entiendo, no es aceptable que vengas a tu propio país y ahora, como bicampeón del mundo... Por favor, dime qué quieres, porque tú eres el piloto. Ven y dime qué quieres que hagamos para mejorar estos resultados".

Y es que Alonso da mucho juego, dentro y fuera de la pista, porque aporta conocimientos en la materia además de espectáculo en ella. Y porque nadie quiere una retirada sin algo de laurel para un bicampeón del mundo que lleva ya muchos años intentando conseguir esa ansiada victoria número 33 que no llega.

Por todo eso, Ben Sulayem está dispuesto a abrir una ventana de mejoras de los motores para intentar que Honda y Aston Martin puedan dar un paso al frente e intentar así satisfacer el deseo competitivo del piloto español.

El fabricante japonés, por su parte, ya ha dejado claro que por mucho que le abran dicha alternativa, tampoco podrán hacer milagros a corto plazo. O dicho de otra forma, no quieren tener la pelota del adiós de Alonso en su tejado.

El ovetense, mientras tanto, cada vez que habla dice lo mismo, que su permanencia en la F1 depende más de las reglas de la competición que del monoplaza, porque está cansado de que no se valore el talento de los pilotos y sí los recursos de cada coche.

Mercedes y Red Bull dan el visto bueno

Pues bien, contextualizada la situación que más preocupa en estos momentos en el Gran Circo, tanto el director de Mercedes, Toto Wolff, como el de Red Bull, Laurent Mekies, habrían dado el visto bueno a dichas concesiones para intentar satisfacer a los de Silverstone.

Según apuntan los compañeros de Motorsport.com, Toto Wolff ha hablado así de claro sobre el asunto: "Creo que el ADUO se diseñó como un mecanismo de recuperación y que esa fórmula se desbloqueó para Honda. Y necesitan más. Pienso que la conversación que mantuvo el presidente con Alonso es bastante razonable. Queremos contar con todos estos grandes constructores en el deporte. Queremos que sean competitivos y tengan éxito. El reglamento está pensado para el bien del deporte y, a veces, quizá necesite un ajuste. La conversación me parece razonable".

Asimismo, Red Bull también ha dado su visto bueno a la posibilidad de aumentar las concesiones para Honda, pero en su caso, el tema se centra en un contexto más amplio, de revisión del sistema ADUO. "Creo que, aunque no siempre podamos estar de acuerdo, como deporte intentamos mantener una visión bastante abierta sobre el reglamento. De hecho, a principios de este año se introdujo una primera modificación en las normas del ADUO, precisamente para ayudar a quienes se habían quedado muy atrás con respecto a lo votado inicialmente. Todos los equipos votaron a favor de esa modificación. Nosotros votamos a favor, por el bien del deporte. Estoy seguro de que nos sentaremos a debatir sobre el futuro de las normas de la ADUO. Ya conocemos algunas de sus carencias, y estoy seguro de que hay otras que hay que abordar, como la que has mencionado", explicó Laurent Mekies, director de Red Bull en Madring.