Franco Colapinto, piloto de Alpine: "Mi padre vendió su casa para cumplir mi sueño de la Fórmula 1"

El piloto argentino, tras firmar "el mejor fin de semana en la F1" en Madring, ha pasado por La Revuelta, donde no ha dudado en repasar cómo fueron sus inicios junto a Broncano

El argentino Franco Colapinto, que acabó séptimo este domingo el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Madring, el nuevo circuito de la capital española, que probablemente haya sido su mejor fin de semana en la Fórmula 1.

"Estoy satisfecho por haber sumado puntos hoy y estar por delante de nuestros competidores directos mientras seguimos reduciendo la distancia en el campeonato. Probablemente sea mi mejor fin de semana de carrera en cuanto a ejecución este año; aproveché al máximo todo en la calificación e hice lo que tenía que hacer hoy", comentó Colapinto, pese a que su mejor resultado en la F1 fue el sexto puesto que obtuvo el pasado 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Y para celebrar su paso por España decidió retrasar su vuelta para compartir plató con David Broncano en La Revuelta, donde el piloto argentino hizo un repaso de sus inicios en el mundo del motor.

"La Fórmula 1 es un sueño desde pequeño y es para lo que la mayoría de nosotros trabaja desde niños. A los 4 años me regalaron un cuatriciclo, como un quad, de 100 centímetros cúbicos. Eso ya corre e iba por el barrio tirando polvo", hace memoria el piloto de Alpine.

Tres años más tarde tuvo otro regalo, un Yamaha 350, algo más complicado de conducir: "A los 8 empecé con el karting porque mi padre era amigo de pilotos y allí ya iba a con el objetivo de la competición, que era lo que me gustaba".

Pero el primer momento clave de su carrera llegaría muy pronto, a los 14 años, cuando puso rumbo a Italia como parte del que sería su primer equipo. Hizo las maletas para dejar su casa a más de 12.000 kilómetros de distancia. Y terminó viviendo en una fábrica: "Me vine solo entonces y fue donde empezó un poco el camino y el objetivo. Terminé el colegio, lo legal, y hasta ahí".

Y su padre no lo dudó, se marchó para estar cerca de su hijo y verle cumplir su sueño: "Después ya estaba ocupado porque corría de forma oficial. Vendió la casa para que yo corriera, hizo un gran esfuerzo. Había que invertir, teníamos una en el campo y esa".

Su estreno en el Gran Circo de la F1

Y finalmente alcanzó dicho sueño. Tanto que a día de hoy ya se ha ganado un asiento oficial en la escudería Alpine para la temporada que viene incluso. Su crecimiento en la pista va notándose con el paso de los meses y el argentino está muy contento en la escudería gala: "Me siento muy feliz y establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este años".

Desde que debutara en el Gran Premio de Italia el 1 de septiembre de 2024 de la mano de la escudería Williams, Colapinto dejó detalles de la clase de piloto que es, pero no tuvo un comienzo especialmente fácil: "Empecé en F1 y en mi segunda carrera entré en Q3 y sumé puntos. Casi vuelvo a sumar en Singapur y volví a quedar en el top-10 en Estados Unidos. Fue un inicio increíble. Pero luego tuve un accidente en Las Vegas y, de repente, totos se olvidaron de lo anterior. Fue mi peor momento, porque a partir de ahí, todo empezó a salir mal".