Fernando Alonso, con su retirada en mente, anuncia su último fichaje

El piloto de Aston Martin sigue meditando sobre si continuar o no la próxima temporada en el Gran Circoo. Y mientras tanto, sigue trabajando sin parar en otra de sus pasiones automovilísticas

Todos quieren que Fernando Alonso renueve con Aston Martin o, al menos, que firme con otro equipo, pero que siga pilotando en el Gran Circo la próxima temporada. Hasta el jefe supremo de la FIA, Ben Sulayem, se lo ha pedido en persona al asturiano. Está incluso dispuesto a hacerle una concesión a Honda para intentar que mejore su motor, pero ovetense no es fácil de convencer.

Y mientras se decide y no, el bicampeón del mundo continúa centrado en su otra gran pasión automovilística, la representación de jóvenes talentos a los que poder asesorar y acompañar en el futuro desde su experiencia, que no es poca.

Y su última joya ya ha sido presentada por su agencia. Se trata del piloto chileno Nico Pino, quien ya ha estampado su firma con la agencia A14 Management, la empresa creada por el español para "encarrilar su llegada" a la categoría reina.

"Con este fichaje, Pino entra a formar parte del selecto grupo de pilotos gestionados por el entorno del piloto asturiano, un proyecto que nació en marzo de 2022 para ir más allá de la propia actividad deportiva del ovetense", informó A14 Management en un comunicado.

El chileno, de 21 años, cuenta con experiencia en Resistencia (LMGT3, LMP2 y LMP3), F-4, EFO y Fórmula E. Nacido en Santiago de Chile, es el piloto más joven de la historia en subir a un podio en las 24 horas de Le Mans.

“Entrar en A14 Management es un gran paso en mi carrera. Formar parte de la familia de Fernando Alonso, aprender de su experiencia y de su forma de entender el automovilismo es una oportunidad única. Llega en el momento ideal de mi trayectoria, donde hemos configurado un proyecto, que cuenta con apoyo transversal en Chile y donde buscamos también crear un diálogo mundial", explicó Pino.

Las palabras de Fernando Alonso a su nuevo pupilo

Fernando Alonso, como a todos ellos, le dedicó unas palabras de bienvenida. Porque el asturiano no ficha a cualquiera, sino que les hace un seguimiento muy exhaustivo para estar seguro de la proyección que pueden tener y de lo que él les puede aportar: “Nico es talento puro, velocidad y madurez. Es el perfil exacto que buscamos en A14: pilotos con proyección mundial, con firmes valores y con hambre de ganar. Estamos convencidos de que juntos podemos maximizar su potencial”.

A14 Management ha resaltado en su presentación su modelo de trabajo, que no es otro que el de la "gestión integral para ayudar a los jóvenes a lograr sus metas a través de una rigurosa preparación física, asesoramiento en la toma de decisiones y gestión financiera".

El chileno Nico Pino, quien podría disputar el próximo año el campeonato de Fórmula 2 y que pertenece al grupo de pilotos que lleva, a través de su agencia de representación ('A14)', el español Fernando Alonso, manifestó en una entrevista concedida a la agencia EFE que no cree "que haya nadie con más experiencia que" el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno"No creo que haya nadie con más experiencia en las carreras como Fernando (Alonso, de 45 años), que, a pesar de todo, sigue siendo joven. Su equipo conoce perfectamente cómo funciona este mundo, la gente que está dentro. Y nos pueden entregar todo el 'feedback' necesario para que yo vaya creciendo como deportista, porque uno siempre tiene cosas por aprender, distintos detalles", declaró a Efe Pino, nacido en Santiago de Chile hace 21 años.

Nico Pino estuvo presente en Madring

El chileno, que participó en el Gran Premio de España, confirmó que ha estado aprendiendo con Alonso este fin de semana: "Además, aquí en Madrid estuve no sólo en la Fórmula Uno, sino en la F2, también; y este fin de semana ha sido una experiencia fantástica; y muy beneficiosa", comentó Nico Pino antes de abandonar el Madring."Estamos trabajando desde hace tiempo no sólo en el proyecto, que no es sólo intentar entrar en las grandes ligas del automovilismo. Es una idea que desde mediados de año intentamos que sea un proyecto de país, como Chile. Y estar presentes en los distintos sectores en los que también somos líderes, como la energía, la minería... captar oportunidades en torno a esto y hacer un proyecto que beneficie a todas las partes", indicó el piloto santiaguino en la capital española, donde este lunes se celebra el 'Chile Day'.

"Queremos hacer algo que englobe mucho más allá de las carreras, algo que sea atractivo. Para uno mismo tener esta alianza con 'A14', con Fernando (Alonso), es evolucionar como persona y en conjunto; y en algún momento, llegar a la F1, si se alineasen los astros y todo sale bien, por decirlo de alguna manera", añadió Pino, que se definió a sí mismo como un piloto "analítico".“Yo diría que soy analítico, calmado, preciso. Si voy a hacer algo, me gusta tener la dirección clara”, finalizó el chileno en su presentación como el último fichaje de Fernando Alonso.