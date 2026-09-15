Carlos Sainz, culpable para muchos de lo ocurrido en el Gran Premio de España celebrado en Madring

El piloto madrileño es el embajador de Madring y pidió feedback a los pilotos para poder mejorar el circuito. Y algunas reacciones, quizás, no se las esperaba

La resaca del Gran Premio de España de Fórmula 1 está siendo muy dura para muchos. En especial, para Carlos Sainz. Lo sucedido en Madring durante su estreno será complicado de olvidar porque había muchas expectativas puestas y, al final, la mayoría acabaron aburriéndose. Y, para colmo de males, el piloto de Williams no pudo ni acabar la carrera.

Al margen de los accidentes que hubo en las tres categorías a lo largo del fin de semana, el certamen estuvo marcado por la complejidad a la hora de adelantar, que es el principal requisito que piden los pilotos a la hora de competir.

Y como Sainz pidió feedback a sus compañeros de profesión para poder mejorar el circuito de cara a próximas ediciones, estos no tardaron en expresar sus sensaciones. Él mismo recalcó el sábado que se trataba "de un circuito divertido a una vuelta", que habría que esperar a ver cómo transcurría la competición con todos los pilotos en la pista.

Y el resultado no gustó a la inmensa mayoría. Y una de las críticas más duras la ha hecho el campeón del mundo de Fórmula 1 de 2016, Nico Rosberg. La hizo en declaraciones a Sky Sports F1, donde insistió en que el diseño del circuito debe ser revisado de cara a 2027: "Carlos Sainz era el embajador, así que tenemos que criticar a Carlos Sainz. Tienen que revisar el diseño del circuito para el año que viene y crear un buen punto de adelantamiento. Lo necesitamos en este circuito porque, sencillamente, es demasiado difícil adelantar".

"Fue bastante impactante. Piastri con Colapinto, por ejemplo. Piastri llevaba neumáticos nuevos y no pudo adelantarle. Y era muchísimo más rápido. Simplemente, es extremadamente difícil adelantar", continuó con su argumentación.

Otra de las que no tuvo piedad con su análisis fue Bernie Collins, ex de Aston Martin, quien también criticó la falta de oportunidades para adelantar: "Cuando tienes todo el circuito diseñado, deberías acudir a ellos y hacerles las preguntas. Pero no creo que hiciera falta necesariamente un piloto para decirlo a estas alturas, ¿no? Todos llegamos aquí, todos miramos el circuito y dijimos: 'Va a ser muy difícil adelantar aquí'".

"Así que creo que se debería haber hecho algo al respecto. Ahora han sido muy abiertos al decir que harán cambios de cara al futuro. Están dispuestos a hacer modificaciones. No es un circuito permanente. Así que uno de esos cambios, espero, será introducir algunas modificaciones para facilitar los adelantamientos, si pueden", finalizó.

Fernando Alonso perdona a Sainz pero también le atiza

Los dos pilotos españoles tuvieron un incidente en pista, entre la cuarta y la quinta curva de la decimotercera de las 57 vueltas que se dieron al circuito. Fue cuando el doble campeón mundial intentaba superar al madrileño y ambos se tocaron, en una acción de la que se quejó Fernando Alonso, que fue investigada y que concluyó con una sanción de cinco segundos a Sainz por parte de los jueces.

"Creo que él tuvo una penalización, así que, si la consideran suficiente, está bien para mí", declaró el asturiano en inglés en el paddock del nuevo circuito capitalino.

"Ninguno de los dos acabamos en los puntos, pero creo que fue innecesario. Había espacio de sobra a la izquierda. Yo estaba pegado al muro por la derecha, a 340 kilómetros a la hora. Y creo que no había necesidad de hacer eso", comentó el ovetense.

Pese a ello, no cree que su resultado se viese marcado por dicho accidente: "Sí, el suelo estaba roto, pero bueno, el coche delante creo que es Bearman (Haas), está a 40 segundos, tampoco lo hubiese alcanzado. Luego está Bortoleto, con Audi, que están en otra liga".