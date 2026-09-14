El circuito de Madrid, abierto a cambios: "La FIA ha definido claramente cuál es la forma de mejorar el trazado"

El director de Madring, el novedoso trazado de la capital de España que ha recibido críticas por la dificultad para adelantar, asegura que la FIA le ha transmitido cuál es la forma para mejorar y que así se vean carreras mucho más atractivas para los aficionados

Había mucha expectación con el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputaba en el nuevo circuito de Madrid (Madring) debido a la fuerte apuesta que habían hechos los organizadores. Ha quedado un regusto agridulce ya que en el aspecto mediático ha sido un éxito, pero en el plano deportivo ha sido un auténtico fiasco ya que el espectáculo fue nulo al no haber adelantamientos. Eso ha provocado que el circuito y su directo, Luis García Abad, estén abiertos a hacer algunas modificaciones en el trazado de cara a futuras ediciones.

Luis García Abad, director del circuito de Madrid, admite conversaciones con la FIA para mejorar el trazado para futuras ediciones

Que fuera la carrera, el Gran Premio de Madrid, una auténtica procesión porque no hubo ni un adelantamiento por las falta de oportunidades que daba el circuito no ha gusta a la FIA ni a la Fórmula 1 que están en conversaciones con los organizadores del GP para que se introduzcan mejoras.

Así lo ha manifestado Luis García Abad, director del circuito de Madring, quien ha desvelado dichas charlas con los compañeros de motorsport.es. "Bueno, para ser sincero, la FIA ha definido claramente cuál es la forma de mejorar el trazado del circuito, y estaremos abiertos a ello porque tendremos que reacondicionar el circuito para el año que viene".

Luis García Abad también ha señalado que la problemática de los adelantamientos en la Fórmula 1 es algo que se repite constantemente y que son los pilotos son los que encuentran las soluciones con su talento. "Pero mi opinión personal, y, sin duda, es solo mi opinión personal, es que he trabajado con uno de los mejores pilotos de la historia (Fernando Alonso), y los adelantamientos solían ser algo muy serio, mientras que ahora son complicados".

Más allá del revuelo que ha surgido por la falta de adelantamientos en el circuito de Madring, el que fuera manager de Fernando Alonso se queda con algunos puntos positivos que se vieron en este primer Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado por las calles de la capital española (Valdebebas-IFEMA)."Creo de verdad que el sábado se lo pasaron muy bien en la clasificación, y en carrera un coche era más rápido que otro y le adelantó. Sin duda podemos mejorar, porque al fin y al cabo no estamos definiendo los niveles de seguridad en algunas curvas. Pero, sin duda, intentaremos introducir una mejora para el año que viene".

Isabel Díaz Ayuso sale en defensa del circuito de Madrid (Madring)

Las críticas al circuito de Madrid por parte de algunos pilotos, de muchos aficionados y de algunos políticos han hecho que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), salga en su defensa.

"Se ha visto una ciudad abierta, acogedora, bien organizada, con unos grandes servicios públicos que permitían ir al centro de la ciudad en 15 minutos, al lado del aeropuerto, donde ha habido mucha flexibilidad por parte de la gente que ha colaborado para que todo fuera un éxito", ha explicado la líder madrileña sin hablar nada del plano deportivo.