Honda conduce a Fernando Alonso a la retirada tras rechazar la última ayuda de la FIA

Los dirigentes del fabricante japonés han sido tajantes cuando les han preguntado por las palabras de Ben Sulayem sobre unas posibles concesiones para intentar frenar el adiós del piloto asturiano al final del presente curso

Disfruten de Fernando Alonso en la Fórmula 1 porque su adiós al Gran Circo cada vez está más cerca. Aston Martin, de la mano de Honda, no da en la tecla y el nuevo reglamento de la propia competición tampoco permite al asturiano disfrutar al volante.

Se junta todo y la balanza de su decisión cada vez cae más del lado de la retirada del Mundial de F1. Sobre todo, tras las últimas palabras que se han pronunciado desde Honda.

El futuro de Fernando Alonso volvió a ser el epicentro de todos los comentarios en el paddock del Gran Premio de España celebrado en Madring. Tanto que, incluso Mohammed Ben Sulayem, el jefe máximo de la FIA, ha salido a la palestra para intentar frenar dicha despedida. Está dispuesto a hacerle concesiones a Honda si hace falta para motivar al piloto español. Y es que el asturiano da siempre mucho juego en la competición y, a pesar de todo, sigue siendo considerado como uno de los tres mejores pilotos de la parrilla.

El presidente de la FIA habló con el propio Alonso en Monza y con Lawrence Stroll en Madrid. Y desde el New Economy Forum de Madrid dictó sentencia: "No nos podemos permitir que Fernando, un gran campeón, se vaya sólo por las circunstancias".

Estas palabras hacen pensar en darle a Honda una mayor libertad de homologación, más margen económico o medidas concretas en aquellas áreas en las que el fabricante japonés considera que su recuperación está limitada.

Sin embargo, Honda prefiere sincerarse ante Fernando Alonso para que haga lo que tenga que hacer y no espere milagros a corto plazo. Shintaro Orihara, ingeniero jefe del proyecto de F1 de Honda, su claro: "No lo sé, pero él está pensando mucho. No creo que pueda darnos ninguna solución mágica. Nosotros simplemente nos centramos en nuestro plan de desarrollo y trabajamos duro para mejorar nuestro producto. Ese es nuestro plan en estos momentos".

Y por el momento, Orihara niega que haya habido ya algún tipo de reunión entre la FIA y Honda para hablar del asunto: "No tengo ni idea". Lo que está claro es que el fabricante japonés no quiere construir su futuro alrededor de unas concesiones que todavía ni siquiera están definidas. Y no quiere crearle más falsas expectativas a un Fernando que ya este año se ha llevado un auténtico fiasco con su AMR26.

Cabe recordar que Honda ya se ha beneficiado esta temporada del mecanismo ADUO —Additional Development and Upgrade Opportunities— introducido precisamente para permitir que los fabricantes que se encuentren por detrás puedan recuperar terreno.

Asimismo, el fabricante nipón utilizó una de esas oportunidades de desarrollo en Zandvoort, con una evolución del motor de combustión que supuso un pequeño paso adelante, aunque sin transformar el rendimiento del Aston Martin y dejando todavía trabajo pendiente en aspectos como la manejabilidad.

Así está el motor de Honda, según Fernando Alonso

Tras el enésimo desastre de esta temporada firmado en el Gran Premio de España, Fernando Alonso detalló al máximo cómo actuó el motor de Honda en Madring: "Estuvo muy mal hoy. Creo que el control del 'boost' (el extra de potencia) fue complicado hoy. Casi se me cala el motor en las paradas en boxes y también con las banderas azules, por lo que tuve que dejar pasar a los demás y reducir la velocidad".

"Después de eso, al motor le costaba recuperarse, así que perdí mucho tiempo con las banderas azules. En fin, tenemos que analizar qué pasó", finalizó el asturiano en su argumentación.

Fernando es realista y sabe lo que le espera ya de aquí al final del curso: "No, no va a haber más evoluciones, ya este año es lo que hay, así que las próximas nueve carreras serán difíciles, habrá circuitos mejores y peores".

Y si en Madrid acabó decimoséptimo, los próximos resultados podrían ser iguales o peores a juzgar por sus palabras: "El siguiente creo que es uno de los malos, Baku con la recta tan larga que hay; luego viene Kuala Lumpur (Malasia, que alberga el aplazado Gran Premio de Baréin) y Singapur, sobre todo Singapur, donde igual tenemos poco más de esperanzas allí. Hay que intentar coger los fines de semana buenos y sobrevivir los malos".