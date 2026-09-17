Pedro de la Rosa desvela un Plan B de Aston Martin para cubrir la retirada de Fernando Alonso

"Nuestro plan A es que Fernando continúe como piloto y en eso estamos trabajando", asegura, no obstante, el embajador de Aston Martin

El futuro de Fernando Alonso en Aston Martin lleva siendo la principal noticia en la Fórmula 1 desde hace semanas, desde que el resto de grandes nombres renovaron su contrato. Sin embargo, el hecho de que se celebrase el Gran Premio de España no ha hecho sino aumentar la presión.

Alonso se curó en salud y anunció días antes que su decisión no llegaría en Madrid. Y, por ello, no le han preguntado. Pero sí al resto. El CEO de la F1, Stefano Domenicali, le pidió que se quedase. Y el máximo dirigente del automovilismo mundial, Mohammed ben Sulayem, ha asegurado que el asturiano le ha prometido que va a seguir.

En Aston Martin no hace falta preguntar. Sus dos embajadores, De la Rosa y Button, han dejado claro que le quieren seguir teniendo al lado. Y también lo han hecho sus jefes hace tiempo. Incluso Adrian Newey...

Pero eso no significa que no se vayan a cubrir las espaldas y han pensado en quien sería su sustituto en el caso de que Fernando Alonso decida no seguir en la Fórmula 1 la próxima temporada. Así lo ha confirmado en El Español el catalán Pedro Martínez de la Rosa, quien también ha vuelto a reiterar que el equipo está trabajando en la continuidad del piloto ovetense en la escudería con sede en Silverstone.

De la Rosa pone fecha a la decisión de Alonso

"Estamos en el momento de la temporada en el que Fernando tiene que tomar una decisión de cara al próximo mes", asegura un De la Rosa que le pone fecha límite al anuncio de Alonso. Sin embargo, a diferencia de Mike Krack, quien decía que sólo pensaban en el asturiano, el catalán asegura que sí hay alternativas. "Lógicamente hay un plan B. Todo equipo siempre tiene que tenerlo, pero ahora mismo estamos trabajando en el plan A, que es que Fernando continúe. Para nosotros es muy importante que siga. También es verdad que dentro del equipo sabemos que hay que darle tiempo y espacio", asegura el embajador de Aston Martin.

De la Rosa asegura que, aunque le han pedido que siga y él ha sido uno de los que lo ha dicho públicamente, no le quiere apremiar. "No queremos presionarle para que tome una decisión. Le damos todo el tiempo que necesite. Lo más importante es que tome la decisión adecuada y que sepa que esta es su casa. Él lo ha dicho muchas veces. Si no continúa en Fórmula 1, se quedaría en Aston Martin. Creo que valora mucho que no le estemos presionando en absoluto. Es una muestra de nuestra fidelidad hacia él", añade el expiloto catalán.

De hecho, el ex de McLaren asegura que, como amigo, no le pregunta por ello. Y que, por eso, no tiene ni idea de qué decisión tomará. "Él sabe que estamos encantados de que continúe, pero también sabe que, cuanto menos hablemos de este tema, mejor. Así podrá tomar una decisión basada en la tranquilidad y no en la presión. De todas formas, soy su amigo y no hablamos de esto porque creo que es lo correcto. (...) Respetamos lo que él quiera hacer. Ojalá continúe; si no lo hace como piloto, continuará como embajador", sentencia.

Fernando Alonso, muy implicado en Aston Martin

De la Rosa deja claro en la entrevista que Fernando Alonso está muy implicado en el proyecto de Aston Martin y que los cambios para el próximo año, pese a ser pequeños, pueden marcar la diferencia en su decisión. Y aunque aún no están donde querían, cree que el equipo tiene la base para convencer a Fernando Alonso.

"Desde fuera se ve un equipo que no está donde queríamos estar, pero estamos creciendo. Hemos hecho muchísimo trabajo que no se ve y que a medio y largo plazo dará frutos. Tenemos a Honda como socio, a Adrian Newey, a Enrico Cardile, un simulador y un túnel de viento nuevos. Todo esto ya funciona. (...) Empezamos tarde por buenos motivos: queríamos trabajar con Honda, con Newey y construir un túnel de viento de última generación. Ese trabajo invisible se ha asentado en los últimos tres años, por lo que estamos en una situación mucho mejor para afrontar 2027", avisa Pedro Martínez de la Rosa.