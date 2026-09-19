ARUS está listo para ser pionero en España con su próximo monoplaza y advierte a Fernando Alonso sobre el futuro de la F1

El equipo hispalense de la Universidad de Sevilla ha presentado a ESTADIO Deportivo el nuevo proyecto en el que ya están trabajando para competir en 2027 frente a ciudades de todo el mundo en Fórmula Student. Ya se han hecho un nombre en España y sus nuevos directivos prometen que lo mejor está por llegar

"Y si parte que parta". Ese es el lema, junto a un dibujo de Sevilla, que lleva por bandera en su monoplaza el equipo de ARUS Andalucía Racing Team, que participa en la Fórmula Student. Una competición cuyos 'Grandes Premios' se celebran en verano (para no perjudicar la época de exámenes) y donde los mayores cerebros de las distintas universidades del mundo entera se retan por ver quién mejora su monoplaza, año tras año.

Pero en la competición universitaria de ingeniería más prestigiosa del mundo no todo es rodar más rápido, ya que en cada certamen se celebran distintas competiciones dinámicas o también llamadas pruebas, donde el coche sí se luce en la pista, y eventos estáticos, donde los participantes tienen que sacar su lado más comercial y vender su proyecto en cuanto a diseño, costes de fabricación y hasta el plan de negocio que podría suponer colaborar con ellos. En definitiva, usar el monoplaza como herramienta para que dichos estudiantes no dejen de investigar, aprender, prosperar y, también competir.

Y para conocer el nuevo proyecto que se traen entre manos, ESTADIO Deportivo ha visitado sus instalaciones, situadas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, y ha podido conocer a la nueva cúpula directiva: Gonzalo García de León (Team Manager), Pablo Paneque (Secretario y Tesorero) y Raúl Valencia (Director de Operaciones). Los tres estrenan cargo, pero esta será su tercera temporada en el equipo hispalense.

Cada año, cuando comienza el mes de septiembre, la filosofía de ARUS es estrenar directiva para que todos puedan experimentar dichos puestos de mando y responsabilidad. Ahora, les toca lo más difícil, seleccionar al personal nuevo que trabajará en el proyecto de 2027. El plazo de admisiones está abierto y el principal requisito que piden es "ganas por aprender", como señala Pablo Paneque.

Muchos de ellos entran en el proyecto sin ser apasionados del mundo del motor, si bien luego comienza a picarles el gusanillo de la curiosidad y empiezan a escalar tan alto como Paula Muñoz, entre otros, quien ya forma parte de la escudería Mercedes en la Fórmula 1.

El nuevo proyecto de ARUS, innovación a raudales

Y aunque quedan meses por delante para la presentación del nuevo monoplaza ART-27D (entre marzo y mayo lo harán), ESTADIO Deportivo ya ha tenido la oportunidad de conocer lo que se está cocinando entre los pasillos de la Escuela Superior de Ingenieros.

Y si con el ART-26D con el que compitieron este pasado verano ya dieron un salto cualitativo incorporando mejoras como el chasis monocasco de fibra de carbono y la arquitectura de cuatro motores eléctricos, uno para cada rueda, el nuevo monoplaza pretende ser mucho más innovador, con el hidrógeno como principal protagonista.

Con él se pretende que el coche sea impulsado mediante pila de combustible, algo que ya han demostrado que funciona y con lo que se convertirán en pioneros en España.

Ya el curso pasado, el equipo de ARUS consiguió entre sus avances más significativos la reducción de peso de 285 a 218 kilogramos (una disminución cercana al 24% en carrera), así como la introducción de un paquete aerodinámico completamente revisado con una batería de bajo voltaje más eficiente.

ARUS desarrollará el primer coche de hidrógeno en toda España

El Team Manager de ARUS, Gonzalo García de León, tiene claro el nivel de su equipo ahora mismo: "En España, diría que en categoría eléctrica (que es en la competimos), somos los segundos mejores, detrás del equipo de la ETSEIB de la UPC de Barcelona. Pero en uno o dos años, vamos a intentar superarles".

"Ahora mismo estamos desarrollando el primer coche de hidrógeno en toda España y el segundo de este tipo, de pila de combustible, en todo el mundo. Será un gran salto en el mundo tecnológico y nos convertiremos en un equipo puntero dentro de la Fórmula Student".

ARUS defiende la postura de Fernando Alonso en la Fórmula 1

Como en todo el mundo de motorsport, el piloto juega también un papel importante en Fórmula Student. Sin embargo, esta competición lo que busca es todo lo contrario, que el efecto del piloto dentro de la performance sea el mínimo, porque lo que se quiere valorar al máximo es el trabajo de los estudiantes de investigación, desarrollo y exposición.

Y esto es justo lo que está ocurriendo en la Fórmula 1, donde cada vez existe más debate cuando un piloto gana de quién ha tenido más que ver, si el coche o el piloto. Con la entrada del nuevo reglamento en la F1, son muchos los espectadores y los pilotos que están perdiendo el interés en la competición, entre ellos el bicampeón del mundo Fernando Alonso, porque ya no se premia tanto la habilidad del piloto, sino la ejecución en los talleres.

Y para ver hacia dónde va la F1 más tecnológica de todos los tiempos y los contra que eso conlleva, nadie mejor para explicarlo que Raúl Valencia, Jefe de Operaciones de ARUS: "Cada vez la Fórmula 1 se está pareciendo más a la Fórmula Student y se están alejando del espectáculo que, al final, es lo que buscan los seguidores y los propios pilotos, y se están acercando a competiciones ingenieriles de forma interna. Al final, al espectador un poco más 'friki' o más técnico le pueden gustar, pero a nivel visual no es tan llamativo. A las pruebas me remito, a los datos de audiencia. Años como 2005 o 2012 o cuando incluso Alonso no era tan puntero, todo el mundo estaba pendiente de la televisión cuando echaban una carrera, todo el mundo esperaba el domingo para ver las carreras, porque eran puro espectáculo de aceleración constante y no tenías que estar pendiente todo el tiempo de la administración de las baterías. Simplemente era correr, velocidad, aceleración y un poquito de riesgo, que es lo que le gusta al espectador".

¿Cómo elige ARUS a su piloto de competición?

El abanico de pruebas en Fórmula Student es tan amplio que hay competición hasta de los monoplazas en marcha sin pilotos. Como ya se ha explicado antes, se busca el protagonismo de los estudiantes y de los coches, desarrollando sistemas inteligentes de conducción siguiendo un trazado que se les marca con cono, donde tratan de examinar diversos aspectos tecnológicos del mismo.

Pero, como bien dice Gonzalo García de León, "a todos los equipos de Fórmula Student le gusta contar con el mejor piloto posible, aunque la competición esté orientada hacia los coches".

Y en cuanto a ARUS, la elección de este se lleva a través del siguiente proceso. Una vez se cierra el proceso de admisiones para entrar en el equipo, se pueden inscribir para pilotarlo todos aquellos que tengan carnet conducir. Es el único requisito que piden.

Posteriormente, deben acudir a unas pruebas que celebran en Karting Marineda, que es uno de sus patrocinadores, donde realizan tandas de muchas vueltas y mezclan a todos los pilotos entre sí, para que no exista el componente de suerte. Y, para finalizar, analizan de forma matemática los datos obtenidos en esos dos días para determinar quién es el piloto más consistente con los tiempos más bajos de todos los participantes.