El campeón de Europa Lin, el principal atractivo de un Nazareno Dos Hermanas que quiere seguir creciendo

ESTADIO Deportivo ha podido asistir a la presentación del Nazareno Dos Hermanas de cara a un año que se prevé ilusionante para la entidad, con un fichaje de relumbre y una sección femenina que quiere seguir haciendo historia

Sevilla ya se encuentra en el mes de septiembre, y eso trae consigo el regreso de muchas competiciones. Ya se han vivido varios comienzos deportivos, pero aún quedan disciplinas que den el pistoletazo de salida. En este caso, este sábado, el que va a dar su gran paso es el Nazareno Dos Hermanas de Fútbol Sala. El conjunto sevillano, en la sección masculina, volverá una ilusionante temporada en 2ªB, con la intención de seguir dando pasos adelante en busca del crecimiento de la entidad. Por su parte, el cuadro femenino va a vivir también un hecho más que relevante, y es que estarán presente en la segunda categoría nacional, un paso cualitativa que significará el debut de varias de sus componentes en esta división.

Es por ello que, antes de este apasionante comienzo del año, el club ha querido ofrecer una importante presentación para poder conocer las novedades de cara este curso. Una de ellas se encontraba a la derecha del presidente y es, evidentemente, el foco más importante de esta temporada. Lin, una de las figuras reconocidas del FC Barcelona y campeón de Europa, estará defendiendo este año los colores del Nazareno Dos Hermanas. En ESTADIO Deportivo hemos podido conocer que el jugador mostró una implicación muy grande en poder unirse a este proyecto, gracias al arraigo que ya ha generado en esta provincia. Un par de llamadas hicieron posible un movimiento que sitúa en el panorama nacional a la localidad nazarena.

A su lado se encontraba Jaime Migo, capitán del equipo y uno de los ejes de la entidad nazarena. En su intervención, dejó claro el compromiso del vestuario de cara a esta temporada, clave para poder seguir esos pasos anteriormente mencionados. El compromiso de la plantilla, la responsabilidad de representar al Nazareno Dos Hermanas y a la ciudad y la ilusión ante los objetivos marcados fueron algunos de los ejes de su intervención.

La sección femenina también afronta un reto más que importante este año. La pasada campaña lograron un meritorio ascenso a Segunda División, algo que servirá a muchas de sus componentes para estrenarse en una categoría que no conocen. Una de sus capitanas, Alba, estuvo presente en este acto; pudiendo hacer repaso del ascenso conseguido la pasada temporada y lo que supuso para el grupo y para el club alcanzar un nuevo escalón competitivo. A su lado le acompañó Ángela, una de las nuevas incorporaciones y que le aportará al vestuario conocimiento para este salto.

Juan Varela, el presidente de la entidad, invitó a poder asistir a una temporada que se prevé emocionante para el club. De hecho, en la jornada de este sábado, hasta dos serán los partidos que disputará la entidad. El combinado masculino, a las 18:00, se enfrentará al Sporting FS Almería. El femenino, por su parte, se enfrentará al Atlético Navalcarnero B a partir de las 20:15. Dos buenas ocasiones para poder conocer un proyecto que mantiene su esencia y que permite llevar el nombre de la provincia de Sevilla por todos los rincones de fútbol sala nacional.