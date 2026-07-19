El Nazareno Dos Hermanas rompe el mercado con el fichaje de un triple campeón de Europa

El conjunto sevillano se ha hecho con los servicios de Ángel Velasco Marugán (Lin), uno de los jugadores más condecorados del ámbito nacional al tener en su haber dos Copas Intercontinentales y otras dos Champions League

Ambición no le falta al proyecto del Torneo Seguridad Nazareno Dos Hermanas FS. De cara al curso 2026-27 ha cerrado el que se puede definir como uno de los movimientos más importantes de su historia, ya que no ha cerrado cualquier fichaje, sino el de uno de los jugadores más laureados del fútbol sala español e internacional. ¿De quién hablamos? De un Lin que aterriza en el conjunto sevillano tras proclamarse campeón de la Copa Intercontinental con el Illes Balears Palma Futsal. Pues bien, ahora desplegará toda su clase en Segunda División B con los nazarenos.

Una trayectoria envidiable

A sus 40 años Lin llega a Dos Hermanas para aportar liderazgo, experiencia y un carácter competitivo forjado durante más de dos décadas en la élite del fútbol sala mundial. Y claro, se trata de un verdadero golpe de efecto de cara no solo a consolidarse en la categoría, sino de disfrutar y no poner techo al proyecto de este curso.

Comenzando su carrera en el Boomerang Interviú, Lin llegó a ser capitán de la selección española, paso hasta cinco campañas defendiendo la camiseta del Caja Segovia y posteriormente firmó por el Barcelona, donde brilló enormemente para hasta el punto de sumar varios títulos nacionales e internacionales.

Ya dejando atrás su etapa blaugrana, se marchó a Rusia, donde fue campeón de Liga para volver en 2021 a España de la mano del Real Betis Futsal. Allí pasó cuatro campañas para justo después unirse al Illes Balears Palma Futsal. Y sí, allí volvió a tocar el cielo del fútbol sala europeo conquistando la Champions League y la Copa Intercontinental en la campaña 2025-26.

Lin y su brillo en el ámbito internacional

¿Qué ha ganado Lin en tantos años como profesional? La vitrina del jugador segoviano brilla con dos Copas Intercontinentales, dos UEFA Futsal Champions League, cuatro Ligas españolas, cinco Copas del Rey, tres Copas de España, una Supercopa de España y una Superliga rusa. A esto se le suma su espectacular paso por la selección española, donde se coronó tricampeón de Europa (2010, 2012 y 2016) y logró un subcampeonato mundial.

Ahora Lin asume el reto de vestir los colores del Torneo Seguridad Nazareno Dos Hermanas FS. Bajo las órdenes de José Vidal, aportará un bagaje inestimable que elevará el nivel de una plantilla ilusionada con su retorno a la Segunda División B y decidida a seguir consolidando el crecimiento del club.

Como es lógico en Dos Hermanas esperan mucho de Lin, ya que no solo ficha a un futbolista excepcional, sino también a un ganador nato.