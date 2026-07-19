El British Open no perdona y Jon Rahm paga las consecuencias

El 'León de Barrika' vive una jornada de cara y cruz en el Royal Birkdale para quedarse lejos de la cabeza y ver como sus opciones de hacerse con el último major de la temporada se complican en gran medida

No está todo perdido, pero casi. Jon Rahm encaraba el sábado con el deseo de acercarse a la cabeza del British Open; sin embargo, el campo pudo con él por momentos hasta el punto de solo poder cerrar la vuelta al par para un total de -4, resultado que le deja a seis golpes del líder, el estadounidense Sam Burns, que acumula un total de -10 tras concluir la última jornada con un excelente -5.

Jon Rahm, de la debacle a la reacción

Las cosas no pudieron empezar peor para el 'León de Barrika'. En su primer salida mandó la bola fuera de límites, por lo que tuvo que repetirla y se vio arrastrado a un doble 'bogey' que le lastró el resto de la vuelta. Trató de recobrarse con rapidez del revés y lo compensó con dos ‘birdies’ en los hoyos 2 y 5 para retornar a la casilla de salida. Sin embargo, tropezó de nuevo en el hoyo 8 con un ‘bogey’ que le frenó, al tiempo que veía a sus competidores por el título escalar en la tabla.

No fue hasta el hoyo 14 cuando el jugador vasco no volvió a reencontrarse con el ‘birdie’, lo que le dio ánimo para tratar de reeditar el buen desenlace de la ronda previa y seguir vivo en el campeonato. No pudo. La presión por tratar de restañar la herida del inicio pareció hacerle mella y en el 15 volvió a cometer un ‘bogey’.

Pese a tanto traspiés, no dejó de pelear y en el penúltimo hoyo repitió ‘birdie’ para regresar al -4, que pudo conservar en el 18 después de sacar una bola de rodillas desde un búnker con un golpe magistral para mantener el par ante la casa club.

"Siento que he jugado bien. Es un poco la tónica de todos los días, que no he conseguido meter los 'putts'. No me he dado opciones de 'birdie'. Los márgenes son pequeños. No está fácil, pero viene más viento que hoy. Me voy a tener que acercar a -10, eso seguro", comenta Rahm, que está empatado en la tabla con el estadounidense Scottie Scheffler.

Los principales perseguidores de Sam Burns

En lo que concierne a los primeros clasificados del British Open, a dos golpes de Burns se encuentran el surcoreano Si Woo Kim y el neozelandés Ryan Fox, quien, como hicieron el estadounidense y el australiano Lucas Herbert en la ronda previa, igualó la ronda más baja en la historia de los ‘majors’ con 62 golpes.

Además, la jornada estuvo precedida por la polémica generada sobre la penalización de dos golpes al californiano Bryson DeChambeau en la segunda ronda por pisar la maleza antes de dar un golpe. Después de amagar con que se retiraba del torneo al no estar de acuerdo con la sanción, DeChambeau salió al campo con ánimo de resarcirse, pero no hizo su mejor ronda y quedó a cuatro golpes del líder.

Ballester y Chacarra, algo más lejos

Con un golpe más que Rahm se colocó Josele Balleste (-3)r, quien completó su mejor ronda en un grande, lo que le da opciones de acercarse a los puestos delanteros después de que estuviera a punto de no pasar el corte en la víspera. Superar la criba in extremis, con un ‘eagle’ y un ‘birdie’ en los dos últimos hoyos, le permitió "relajarse y disfrutar" y aunque encajó un primer 'bogey', se desquitó con seis 'birdies' en la segunda parte del recorrido. El tercer español que queda en liza, Eugenio Chacarra, acabó la ronda con un total de +1, lo que entierra cualquier esperanza de luchar por el título.