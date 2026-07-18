Tour de Francia 2026 | Etapa 15, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Champagnole y Plateau de Solaison

Una nueva jornada de montaña nos espera con el Plateau de Solaison como punto culminante, 11,3 kilómetros al 9,1 por ciento de pendiente media que terminan justo en la línea de meta. Exacto, se viene nueva pelea por la clasificación general

Mientras ya hay quien se pregunta si algún día dejará Tadej Pogacar que llegue la escapada a meta, nos preparamos este domingo 19 de julio para vivir una nueva etapa de montaña del Tour de Francia 2026, la cual termina en alto (en Plateau de Solaison) y tiene por supuesto como máximo favorito al genio esloveno.

Tras sumar ya cinco triunfos en la actual edición de la ronda gala parece que el del equipo UAE es insaciable. El maillot amarillo lo tiene prácticamente agarrado con las dos manos, pero es que además no pierde oportunidad para golpear una y otra vez a sus rivales.

Con más de cuatro minutos de renta en la clasificación general, ahora la batalla se ciñe al resto de puestos del podio, siendo en estos momentos Jonas Vingegaard segundo y Remco Evenepoel tercero. En cuanto a Juan Ayuso, el español marcha quinto a solo 18 segundos de la tercera plaza.

Perfil de la etapa 15 del Tour de Francia 2026

Enorme la jornada de que nos espera este domingo con hasta cuatro subidas. La batalla por dar forma a la fuga comenzará desde primera hora, pero en lo que concierne a la general habrá que esperar a la Col de la Croisette, cinco kilómetros a una pendiente media del 11,2 por ciento, aunque claro, la definición llegará en Solaison con 11,3 kilómetros al 9,1 por ciento de media que llevan hasta la línea de meta.

Horario Tour de Francia 2026, etapa 15 del 19 de julio

- Salida: desde Champagnole (Francia) a las 13:30 horas

- Llegada: en Plateau de Solaison (Francia), prevista alrededor de las 17:50.

Dónde ver por televisión y online la 15ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 15 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:30 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.