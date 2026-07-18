Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 14ª etapa: Remco Evenepoel tira de coraje

El ciclista belga no se rinde pese a sufrir de lo lindo en la última subida y aprieta los dientes para mantener la tercera plaza en una clasificación general que sigue estando liderada por Tadej Pogacar

Remco Evenepoel entra en la meta de la etapa 14 por delante de un cabizbajo Juan Ayuso.IMAGO

Seamos claros. Si no fuese por Tadej Pogacar el Tour de Frania estaría precioso. Ojo, no es una crítica al esloveno, que es un auténtico fuera de serie y hay que disfrutarlo como si cada día fuese el último; sin embargo, está igual de claro que él compite contra nadie y que cualquiera del resto puede ser segundo o séptimo... y para ejemplo, lo vivido con Remco Evenepoel en la 14ª etapa de la ronda gala.

Remco Evenepoel, una resurrección sin invitación

¡Qué tesón tiene el belga! Lleva todo el Tour siendo ese candidato a la general que se cae el primer cuando se empina la carretera; sin embargo, de igual modo no solo no desfallece, sino que es capaz de remontar y dar el golpe final

En esta jornada de sábado llegó un momento que en la última subida marchaba 20 segundos por detrás de Jonas Vingegaard, lo cual no fue impedimento para entrar en meta sacándole hasta seis. Sí, el danés no está ni mucho menos súper y ni siquiera le quedan esos acelerones de última hora que le hacían ser peligroso llegando al sprint, incluso contra Pogacar.

Siguiendo con las noticias positivas, no podemos dejar atrás a Paul Seixas. El joven francés está cumpliendo con las expectativas y está metido de lleno en la pelea por el podio. Y en una situación similar vive el español Juan Ayuso, que pese a perder hoy algo de tiempo sigue a tan solo 18 segundos del tercer lugar que ostenta Evenepoel.

Clasificación de la 10ª etapa del Tour de Francia 2026

1º Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) - 4h 00:07

2º Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) - a 38"3º Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - m.t.

4º Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 44"5º Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) - a 48"

6º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - a 50"7º Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) - m.t.

8º Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) - a 1'18"9º Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) - a 1'40"

10º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - m.t.11º Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - a 1'41"

12º Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 3'30"13º Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) - m.t.

14º Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team) - m.t.15º Derek Gee (Lidl-Trek) - m.t.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1º Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) - 51h 18:28

2º Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 4:303º Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) - a 5:04

4º Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 5:195º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - a 5:22

6º Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) - a 5:447º Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) - a 5:50

8º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - a 7:359º Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 7:59

10º Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - a 8:2511º Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) - a 9:18

12º Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 10:0113º Derek Gee (Lidl-Trek) - a 11:47

14º Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team) - a 12:1515º Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 13:38