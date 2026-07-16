Tour de Francia 2026 | Etapa 13, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Dole y Belfort

Consiste en un exigente recorrido de 205,8 km, donde el trazado es predominantemente llano en su primera mitad, pero reserva un final de media montaña con el Col des Croix (3ª categoría) y el Ballon d'Alsace (1ª categoría) antes de la meta

Pogacar no escucha y sigue. El esloveno ya está siendo incluso abucheado por algunos seguidores ante su impactante dominio. De hecho, ya ha vestido el maillot amarillo en el Tour 61 días, uno más que Miguel Indurain. Y, a buen seguro, serán muchos más, porque Vingegaard sigue estando a más de tres minutos.

Ahora, el Tour de Francia 2026 celebra su etapa más larga este viernes 17 de julio. Si el noruego Soren Waerenskjold (Uno X Mobility) se hizo un hueco en la historia del Tour de Francia al adjudicarse al sprint la undécima etapa, disputada entre Vichy y Nevers, a velocidad supersónica, la más rápida de la historia al registrar una media de 50,91 km/h, ahora todos ellos tendrán ante sí otra dura prueba de fuego.

Y es que la 13ª etapa de esta edición presenta un recorrido de 205,8 km entre Dole y Belfort con dos puertos de montaña en el tramo final. Un día que se presta para que los ciclistas más aventurados triunfen en fuga.

Perfil de la etapa 13 del Tour de Francia 2026

Los corredores partirán del Jura en una etapa accidentada entre Dole y Belfort. Cruzarán la línea de meta tras recorrer 205,8 km, con 2.400 m de desnivel positivo. El pelotón pasará, entre otros lugares, por Falletans, Orchamps, Saint-Vit, Marnay, Rioz, Rougemont, Lure, Mélisey, Le Thillot, Saint-Maurice-sur-Moselle, el Ballon d’Alsace, Lepuix, Giromagny, Valdoie y Offemont antes de llegar a la meta en Belfort.

En esta etapa, la más larga del Tour de Francia 2026,hay dos puertos de montaña, ambos situados en la parte final del recorrido. El Col des Croix (3ª categoría), de 5,2 km con una pendiente media del 4,8%, y el Ballon d’Alsace, un puerto de 1ª categoría con de 8,8 km al 6,9% de desnivel. El sprint intermedio está situado en Mélisey, en el kilómetro 137,8.

Horario Tour de Francia 2026, etapa 13 del 17 de julio

- Salida: desde Dole (Francia) a las 13:20 horas

- Llegada: en Belfort (Francia), prevista alrededor de las 17:59.

Dónde ver por televisión y online la 13ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 13 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:15 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.