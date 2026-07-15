Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 11ª etapa: Tadej Pogacar, al borde de abandonar

El ciclista esloveno se mantiene líder de la ronda gala pese a un momento de verdadero peligro sobre el asfalto que él mismo explica tras cruzar la meta en Vichy

La 11ª etapa del Tour de Francia se ha desarrollado tal y como se esperaba. Sin grandes dificultades montañosas y muchos equipos apostando por el sprint, la volata ha sido un hecho en el que se ha terminado imponiendo por sorpresa el noruego Soren Waerenskjold, quien ha batido a los grandes velocistas para ganar en Vichy, donde Tadej Pogacar no ha tenido problemas –salvo por un gran susto– para mantener el maillot amarillo.

Tadej Pogacar, a punto de decir adiós

No lo decimos nosotros, sino que lo cuenta él mismo. Ya en meta y echando la mirada atrás para valorar lo ocurrido en la que es ya la etapa más rápida de la historia de la Grand Boucle, Pogacar explica que estuvo a punto de acabar su participación en la carrera a causa de un bidón que había en la carretera que pudo costarle una dura caída.

"En el Tour todos los días puedes perder y hoy es un buen ejemplo de ello. Había un bidón en la carretera y he estado a punto de irme a tierra. Si me caigo, íbamos a 55 por hora, el Tour se habría acabado para mí", comenta el líder de la general.

Pogacar se mostró encantado de la forma en la que se está desarrollando el Tour, que ha superado ya el ecuador del recorrido y le mantiene con una ventaja de 3.36 con respecto al danés Jonas Vingegaard. "Hasta ahora no he tenido ningún contratiempo, no solo en mi forma física, también en lo que sucede fuera del ciclismo, en la manera en la que me siento, en el sueño,.... Todo va bien en este Tour. Las sensaciones son excelentes", explica.

Juan Ayuso no pierde terreno

Un día más Juan Ayuso realizó un trabajo muy serio, uno que le ha llevado a evitar caídas, permanecer siempre con los mejores y mantenerse metido de lleno en la pelea por el podio, ya que se encuentra a solo 16 segundos del tercer clasificado, Remco Evenepoel.

Clasificación de la 11ª etapa del Tour de Francia 2026

1º Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) - 3h 10:06

2º Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) - m.t.3º Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) - m.t.

4º Milan Fretin (Cofidis) - m.t.5º Huub Artz (Lotto-Intermarché) - m.t.

6º Biniam Girmay (NSN Cycling Team) - m.t.7º Anthony Turgis (TotalEnergies) - m.t.

8º Clément Russo (Groupama-FDJ United) - m.t.9º Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) - m.t.

10º Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) - m.t.11º Mads Pedersen (Lidl-Trek) - m.t.

12º Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) - m.t.13º Jenno Berckmoes (Lotto-Intermarché) - m.t.

14º Stefano Oldani (Caja Rural-Seguros RGA) - m.t.15º Tim Merlier (Soudal Quick-Step) - m.t.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1º Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) - 36h 15:02

2º Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3:36

3º Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) - a 4:06

4º Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) - a 4:22

5º Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 4:35

6º Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) - a 5:03

7º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - a 5:28

8º Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - a 5:30

9º Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - a 6:34

10º Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) - a 8:02

11º Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 9:18

12º Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 9:47

13º Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 9:51

14º Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) - a 10:18

15º Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 10:41