Waerenskjold pone nombre al sorpresón del Tour en la etapa más rápida de la historia

El ciclista noruego de Uno X Mobility sorprende a los favoritos en el sprint de Nevers para firmar un espectacular triunfo en una jornada en la que se rodó a 50,9 kilómetros por hora

El noruego Soren Waerenskjold (Uno X Mobility) se hizo un hueco en la historia del Tour de Francia al adjudicarse al esprint la undécima etapa, disputada entre Vichy y Nevers a velocidad supersónica, la más rápida de la historia al registrar una media de 50,91 km/h, en la que mantuvo el maillot amarillo el esloveno Tadej Pogacar.

Waerenskjold (Mandal, 26 años) apenas se creía el triunfo ante los grandes favoritos del esprint, pero se trata de un gran velocista que ya acarició el triunfo en Burdeos con el segundo lugar. Con un ataque de lejos, superó al neerlandés Olav Koiij (Decathlon) y al belga Milan Fretin (Cofidis). En principio fue tercero Jasper Philipsen, pero propinó un codazo a un rival y fue relegado al puesto 109.

El registro de la etapa quedó para el libro de oro del Tour. Waerenskjold, apodado 'El hipopótamo' por sus 1,95 metros de altura y 92 kilos de peso, levantó los brazos por primera vez en la "grande boucle" superando el registro del italiano Mario Cipollini, quien en 1999 ganó la etapa Laval-Blois a una media de 50,36 km/h. "Ha sido la victoria más grande de mi carrera. Hay días que siento que puedo ganar a los mejores, y otros me parece imposible, como hoy, pero me sentí bien, lo intenté y ahora soy feliz", dijo el noruego.

Tadej Pogacar da caza a Miguel Indurain

En el negociado de la general, sin novedad. Pogacar ya ha vestido el maillot amarillo en el Tour 60 días, los mismos que Miguel Indurain. El esloveno sigue abriéndose paso en la historia y nadie sabe cuál es su límite.

De momento, vive tranquilo con Vingegaard a 3.36 minutos, Evenepoel a 4.06, Juan Ayuso a 4.22, Seixas a 4.35, Lipowitz a 4.44 e Isaac del Toro a 5.08. El único susto de Pogacar fue que estuvo a punto de caerse tras pisar un bidón.

Alaphilippe y una escapada sin meta

Metidos en carrera, el pelotón no dio respiro desde el inicio de una jornada marcada claramente para el esprint. Sin el habitual horno, los saltos se sucedieron, alguno protagonizado por Van der Poel. El rey del ciclocrós no tuvo permiso para la fuga. En la primera hora se cubrieron nada menos que 51,1 km.

Entonces ya estaban escapados Alaphilippe, doble campeón mundial, Charmig, Nelson Oliveira, representante del Movistar, y Le Berre. El pelotón miró para otro lado para que el cuarteto animara la mañana. La responsabilidad de los equipos de los esprínters la asumieron el Soudal de Merlier, el NSN de Girmay y el Astana de Kanter.

En la segunda cota del programa, la de Billy-Chevannes, a 35 km de meta, Alaphilippe se dejó caer al pelotón, mientras que Oliveira, Charming y Le Berre se hacían fuertes en cabeza a pesar de que el pelotón volaba a un minuto, incluso con el Decathlon de Seixas echando una mano en cabeza. La fuga estaba condenada a claudicar.

La 12ª etapa, otra oportunidad para los velocistas

Los hombres rápidos de la carrera seguirán siendo los grandes beneficiados este jueves en la disputa de la duodécima etapa, entre el circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, de 179,1 km. El trayecto tiene 3 cotas de 4a que no deben alterar el plan de los hombres más rápidos, que se verán las caras en una larga recta completamente llana.