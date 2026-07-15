Tadej Pogacar acaba abucheado y Jonas Vingegaard elige bando: "Lo mejor que pueden hacer es marcharse a casa"

El ciclista esloveno de UAE está dominando con mano de hierro el Tour de Francia de 2026 y se encamina a la que sería su quinta corona en la mítica prueba francesa

A nivel deportivo el Tour de Francia 2026 está siendo casi un calco de los dos anteriores, al menos en lo que se refiere a la clasificación general. Tadej Pogacar ha llegado a mitad de carrera siendo ya prácticamente ganador –salvo que medie alguna desgracia– y los mortales pelearán una vez más por el segundo puesto. Pues bien, su nueva 'cacicada' no está gustando a parte del público francés, que le ha abucheado en la 11ª etapa.

Tadej Pogacar responde a los abucheos

Fiel a su estilo, el esloveno del equipo UAE ha reaccionado bien las protestas del público. Obviamente ni le han gustado ni les ha sentado bien, pero su carácter le lleva a entender que es algo que puede llegar cuando ganas mucho.

"Está claro que hay gente que me detesta, eso pasa siempre con los campeones. En el tenis y en el fútbol pasa más. La gente está más dividida. Pienso en Djokovic, que ha tenido una carrera dura en este sentido y que tiene una mentalidad increíble", comenta.

Respecto a si lo ocurrido cambiará su comportamiento en carrera, subraya que esto no hace sino motivar más tanto al equipo como a él de cara a lo que resta de Grand Boucle. "Esos abucheos animan más a mis compañeros de equipo, les dan más ganas de trabajar. Quiero decirles que echan más leña al fuego", agrega.

Jonas Vingegaard elige bando

Pese a tener habitualmente un perfil más bajo que Pogacar ante los medios, en esta ocasión Jonas Vingegaard no ha pasado de puntillas por el tema para posicionarse claramente en defensa del esloveno.

"Escuché los abucheos (en la salida de la undécima etapa de Vichy). Creo que eso no debería ser aceptable en el deporte ¿Para qué asistir a un evento deportivo si van a abuchear a alguien? Lo mejor que pueden hacer es marcharse a casa. Llevar el maillot amarillo te convierte en la persona más vigilada de la carrera. Yo mismo lo viví, sobre todo en 2023, y no es algo agradable", señala.

Por último, el danés del equipo Visma deja claro en caso alguno ha renunciado a ganar el Tour y que lo intentará en las etapas de alta montaña que quedan por delante. "Estoy aquí para hacer mi carrera y buscaré mi oportunidad en las etapas que se adaptan mejor a mis características, pero puedo entender que no sea agradable para él escuchar abucheos", sentencia.